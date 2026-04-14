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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia sigue a paso firme en Liga de Naciones femenina; triunfo 2-0 contra Chile

La Selección Colombia sigue a paso firme en Liga de Naciones femenina; triunfo 2-0 contra Chile

Este martes en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, la Selección Colombia volvió a hacerse fuerte y ganar en la sexta fecha de la Liga de Naciones femenina, para acercarse al Mundial.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Selección Colombia femenina Linda Caicedo
Linda Caicedo celebra gol con la Selección Colombia femenina - Foto:
Colprensa

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