La Selección Colombia sigue a paso firme en Liga de Naciones femenina; triunfo 2-0 contra Chile

La Selección Colombia siguió por la senda de la victoria luego del 2-0 conseguido este martes en el estadio Pascual Guerrero frente a su similar de Chile, por la sexta fecha de la Liga de Naciones femenina.

Las anotaciones de la 'tricolor' fueron de Linda Caicedo y Manuela Vanegas, aunque fue la jugadora del Real Madrid la figura de la cancha, con su anotación y provocando el penalti que luego la defensora convertiría en el segundo de la noche para el combinado nacional.

Con presencia de los hinchas de la Selección Colombia fue importante para la segunda victoria consecutiva de las dirigidas por el DT Ángelo Marsiglia, que venían de vencer días atrás 2-1 a Venezuela. Ahora, el siguiente reto será Argentina, el sábado 18 de abril, en Lanús, para cerrar esta seguidilla de encuentros en el mes de abril.

Actualmente la 'tricolor' está en el segundo puesto de la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina, con 13 puntos, los mismos que su próximo rival, la albiceleste, que está liderando por diferencia de gol.



Colombia femenina vs Chile, Liga de Naciones Conmebol - Foto: Colprensa

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Argentina 2-1 Venezuela, el partidazo de la fecha

La selección de Argentina derrotó este martes por 1-2 a la de Venezuela en un partido de la sexta fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, por lo que se mantiene invicta y primera de la competición con 13 puntos.

Al minuto siete de juego, un error en la salida de Venezuela dejó el balón servido en el área a Agostina Holzheier, quien definió de zurda para poner el 0-1 en el Estadio Metropolitano de Cabudare, ubicado en el estado venezolano Lara.

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La Vinotinto buscó profundidad por las bandas con Mariana Speckmaier, generó centros y remates de media distancia -incluido un cabezazo claro de Marianyela Jiménez-, pero le faltó encontrar ángulos ante una Argentina que cerró los espacios.

El conjunto local arrinconó por momentos a la Albiceleste, que perdió posesión de balón y le costó avanzar en ataque, pero mantuvo la ventaja parcial hasta el final de la primera parte.

Jugadoras de la Selección Argentina y un festejo de gol contra Perú en la Copa América femenina. AFP

En el segundo tiempo, Argentina envió un balón largo por la banda para Florencia Bonsegundo, quien entró al área, dejó atrás a una defensa y anotó en 0-2 al minuto 60.

Venezuela descontó al 87 con un zurdazo de Bárbara Olivieri, quien recibió dentro del área y la clavó en el ángulo.

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Sin embargo, a la Vinotinto le faltó tiempo y también la contundencia que sí tuvo su rival.

De esta manera, el conjunto argentino llega a 13 puntos, con 16 goles anotados y 4 recibidos, y se mantiene como líder, independientemente de lo que ocurra más tarde en el partido entre Colombia y Chile.

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Venezuela tiene un puntaje de 8 y se aleja de la clasificación directa al Mundial 2027.

El próximo sábado, Venezuela recibe a Bolivia en Cabudare, mientras que Argentina hará lo mismo contra Colombia en Lanús, sur de Buenos Aires, en partidos correspondientes a la séptima fecha.