"La Selección Colombia tiene jugadores que cambian un partido; eso da temor"

El tiempo para ver de nuevo a la Selección Colombia se acabó y este martes 15 de marzo se enfrentará a Paraguay, en Barranquilla, luego de perder 2-1 con Brasil el pasado jueves. En Gol Caracol charlamos con un exjugador guaraní que analizó este duelo por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Se trata de Roberto 'El Búfalo' Ovelar, quien tuvo un recordado paso en el fútbol colombiano, tras vestir las camisetas de Junior, Millonarios y Once Caldas.

Ovelar puso la lupa sobre todo el combinado 'tricolor' y los jugadores que pueden hacerle mucho daño a la selección paraguaya.

Su análisis de lo que será Colombia vs. Paraguay

"Alfaro nos devolvió la confianza y la vida porque nosotros que somos del mundo fútbol, él cambió la mentalidad, el estilo de juego y le dio vida a esta selección. Le ganamos a Brasil que ya no es el de antes. Todas las selecciones hoy por hoy emparejaron en ese sentido futbolístico. La selección colombiana tiene jugadores que están en un nivel de estrella porque en el caso de Luis Díaz, por ejemplo, que ha tenido una regularidad impresionante, que eso no es fácil. Siempre se ha caracterizado de tener buena posesión de la pelota y talentos que te cambian un partido. Por ese lado, a mí sí me da un temor por los jugadores y la clase de jugadores que tiene la Selección Colombia".

¿Cuáles jugadores de la Selección Colombia le impresionan?

"Jhon Durán, Lucho Díaz, por ejemplo. A mí me gustó mucho las veces que le tocó jugar a Luis Fernando Muriel. Son jugadores que, aunque la mayoría tiene virtudes y potencias, por eso están en la selección. En la parte ofensiva Colombia es deslumbrante. Son jugadores que desequilibran en cualquier momento. En el caso de Luis, e pinta la cara a todo el mundo, ya sea el equipo rival, el central o cualquier jugador".

¿Qué jugador de Colombia le gustaría tener en la Selección de Paraguay?

"Sin pensar dos veces, 'Lucho' Díaz y el delantero Durán que para mí son letales. Luis por su juego y Durán por su calidad de cómo arrastra la marca y también está en un nivel gigante, haciendo goles y es un jugador de mucha potencia".