La Selección Colombia y la vez que le ganó a Nueva Zelanda, con chilena incluida; fue triunfo 3-1

Este viernes 15 de noviembre, la Selección Colombia se enfrentará a Nueva Zelanda, por segunda vez en la historia; la primera vez fue en la Copa Confederaciones.

Aquel certamen se jugó en territorio francés. Y justamente, un 20 de junio, sudamericanos y oceánicos se midieron, dejando un partidazo, con el cuadro ‘cafetero’ como vencedor.

Las anotaciones del equipo colombiano, que terminó con un 3-1 a favor, fueron de Jorge López Caballero, Giovanni Hernández y otro de Mario Yepes,quien anotó de chilena una auténtica joya.

Acción de juego en el duelo entre Colombia vs. Nueva Zelanda, por la Copa Confederaciones. Foto: AFP.

Ahora,con nombres diferentes, la Selección Colombia buscará repetir la historia, pero en un duelo de fogueo.



¿Cuáles son los convocados de la Selección Colombia?

Los cafeteros clasificaron terceros con 28 puntos en la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Norteamérica del próximo año, por debajo de Argentina y Ecuador. Esta es la lista completa de convocados:

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, ARG), Camilo Vargas (Atlas F.C., MEX), David Ospina (Atlético Nacional, COL).

Defensas: Daniel Muñoz (CrystalPalace F.C., ENG),Dávinson Sánchez (Galatasaray S.K., TUR), Carlos Cuesta (Vascoda Gama, BRA), Jhon Lucumí (Bologna F.C., ITA), Yerry Mina (Cagliari Calcio, ITA), Johan Mojica (R.C.D. Mallorca, ESP), Álvaro Angulo (Pumas, MEX), Santiago Arias (E.C. Bahía, BRA).

Mediocampistas: Jefferson Lerma (CrystalPalace F.C., ENG), Richard Ríos (S.L. Benfica, POR), Gustavo Puerta (Racing de Santander, ESP), Kevin Castaño (RiverPlate, ARG), Juan Camilo Portilla (C.A. Talleres, ARG), James Rodríguez (Club León, MEX), Jorge Carrascal (Flamengo, BRA).

Delanteros: Luis Díaz (F.C. Bayern Múnich, GER),JhonArias (WolverhamptonWanderers F.C., ENG), Rafael Santos Borré (Internacional S.C., BRA), Luis Suárez (Sporting C.P., POR), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama, BRA), Jhon Córdoba (F.C. Krasnodar, RUS), Yáser Asprilla (Girona F.C., ESP), Johan Carbonero (Internacional S.C., BRA).



¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO el partido de la Selección Colombia?

Este sábado 15 de noviembre, la Selección Colombia enfrentará a Nueva Zelanda, correspondiente a un duelo de fogueo con la mira puesta en la Copa del Mundo 2026.

James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, celebra un gol en Eliminatorias Sudamericanas AFP