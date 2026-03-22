La verdad sobre Sebastián Villa y la selección Colombia para fecha FIFA; Néstor Lorenzo lo explicó

La Selección Colombia ya está en Estados Unidos preparando los partidos contra Croacia y Francia, y desde Orlando, el técnico de la 'tricolor', Néstor Lorenzo, habló en exclusiva con Gol Caracol para hablar sobre varios temas de la actualidad del combinado nacional, y allí se refirió a los rumores que hubo sobre la convocatoria del atacante de Independiente Rivadavia, Sebastián Villa.

Nuestro enviado especial, Diego Alberto, le consultó al entrenador argentino que tan cierto fue que el delantero antioqueño estuvo cerca de ser llamada para esta doble fecha de duelos de fogueo, a pocos meses del Mundial 2026.



La verdad sobre Sebastián Villa y la Selección Colombia

Néstor Lorenzo comenzó destacando que "Villa como dices ha evolucionado mucho", para luego referirse a los temas personales y judiciales en los que estuvo involucrado y que lo tuvieron alejado de la 'tricolor' y hasta del fútbol, por un buen tiempo. "Pasó por un proceso difícil de su vida, a lo mejor con responsabilidad, pero ha pagado, con la justicia no tiene ninguna deuda, yo no soy quien para juzgar una relación que fue marital más que nada, con su mujer".

Seguido a eso, el técnico de la Selección Colombia resaltó que el atacante que milita en el fútbol argentino "volvió a estar en el espectro de la Selección Colombia, por rendimiento futbolístico", confirmando, además que "estuvo bloqueado".

Por la misma línea, Néstor Lorenzo dio las razones por las que al final no logró entrar entre los 26 llamados para los partidos preparatorios frente a Croacia y Francia, aunque sí estuvo contemplado. "Luego analizamos las posibilidades y los compañeros con los que compite por el puesto, y en ese sentido no fue convocado, pero estuvo bloqueado por primera vez".



Sebastián Villa, capitán de Independiente Rivadavia, sería llamado a la Selección Colombia Getty Images

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Así las cosas, ante el buen nivel de otros extremos colombianos como Jaminton Campaz, Johan Carbonero y el mismo Carlos Andrés Gómez, no le alcanzó a Sebastián Villa para ser tenido en cuenta para la Selección Colombia, aunque sí está en la mira del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo.

Cabe recordar que a la 'tricolor' solamente le restan estos dos duelos de fogueo, más el de despedida contra Costa Rica, antes de su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, donde estará en el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán, y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y el Congo.

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Los partidos frente a Croacia y Francia serán el jueves 26 de marzo (6:30 p.m.) y el domingo 29 de marzo (2:00 p.m.), respectivamente, y se podrán ver, como siempre, EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com.