Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La verdad sobre Sebastián Villa y la selección Colombia para fecha FIFA; Néstor Lorenzo lo explicó
Exclusivo

La verdad sobre Sebastián Villa y la selección Colombia para fecha FIFA; Néstor Lorenzo lo explicó

El nombre del delantero de Independiente Rivadavia, Sebastián Villa, sonó fuertemente antes de conocerse la convocatoria de la Selección Colombia para partidos contra Croacia y Francia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de mar, 2026
Comparta en:
Sebastián Villa Independiente Rivadavia
Sebastián Villa, futbolista colombiano de Independiente Rivadavia - Foto:
Rivadavia Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad