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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia femenina vs. Venezuela, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, la Liga de Naciones

Selección Colombia femenina vs. Venezuela, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, la Liga de Naciones

La 'tricolor' volverá a la acción, este viernes 10 de abril, enfrentando a la 'vinotinto' en el estadio Pascual Guerrero, por la quinta jornada de la Liga de Naciones.

Por: EFE
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
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AFP

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