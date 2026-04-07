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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia femenina se alista para enfrentar a Venezuela; hora y dónde ver EN VIVO en TV

La Selección Colombia femenina se alista para enfrentar a Venezuela; hora y dónde ver EN VIVO en TV

Vuelva la Liga de Naciones de la Conmebol, y la Selección Colombia femenina tendrá tres duros retos en el calendario, empezando el viernes contra Venezuela. ¡Agéndese!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Selección Colombia femenina tendrá triple fecha en la Liga de Naciones de la Conmebol.
Selección Colombia femenina tendrá triple fecha en la Liga de Naciones de la Conmebol.
Foto: X de @FCFSeleccionCol

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