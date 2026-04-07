La Selección Colombia femenina se alista para enfrentar a Venezuela; hora y dónde ver EN VIVO en TV

La Selección Colombia femenina de mayores vuelve al ruedo en los próximos días en lo que respecta a la Liga de Naciones de la Conmebol, certamen que da cupos al Mundial a disputarse el próximo año en Brasil. La 'tricolor' tendrá tres duros retos en el campeonato, empezando por su similar de Venezuela el próximo viernes 10 de abril, en partido a disputarse en el estadio Pascual Guerrero. Linda Caicedo espera liderar con sus goles.

El grupo dirigido por Ángelo Marsiglia ya se encuentra en tierras vallecaucanas, desarrollando la estrategia para enfrentar a las 'vinotinto'. Las futbolistas tuvieron su primera sesión de entrenamiento el lunes anterior en el estadio de Yumbo, enfatizando en ejercicios de activación física, movilidad articular y trabajos con balón, incluyendo rondos y trabajo de definición.

Carolina Arias, Gisela Robledo, Gabriela Rodríguez, Ana María Guzmán, Greicy Landázury, Valerin Loboa, Manuela Pavi, Lorena Bedoya y Daniela Arias, además de las arqueras, Katherine Tapia y Luisa Agudelo, fueron algunas de las jugadoras que trabajaron en la sesión liderada por el cuerpo técnico.

Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia femenina de mayores. AFP

Este martes, se espera que lleguen el resto de integrantes de la 'tricolor' que llevará a cabo su segundo entrenamiento también en el estadio de Yumbo. Recordemos que el compromiso contra Venezuela es válido por la quinta jornada de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol, encuentro que se podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, por la plataforma de 'Ditu' y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos



Luego de enfrentar a las venezolanas, Linda Caicedo y compañía recibirán el 14 de abril a Chile, en compromiso de la sexta fecha, y luego viajarán al sur del continente para enfrentar a Argentina, el sábado 18 del mismo mes, en cumplimiento de la séptima jornada.



Acá el calendario de los próximos juegos de la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol

Viernes 10 de abril de 2026

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Colombia vs. Venezuela

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Estadio: Pascual Guerrero.

TV: Gol Caracol y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Martes 14 de abril de 2026

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Colombia vs. Chile

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

TV: Gol Caracol y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Sábado 18 de abril de 2026

Argentina vs. Colombia - Buenos Aires

Hora: 4:00 p.m. (de Colombia)

TV: Gol Caracol y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com