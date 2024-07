Técnico de paso por Sao Paulo contó detalles de caso James Rodríguez, estrella de Colombia

Una gran cantidad de interrogantes se han formulado en Brasil por la situación de James Rodríguez en Sao Paulo, en donde no fue tenido en cuenta por entrenadores como Dorival Junior, Thiago Carpini y hace poco por el argentino Luis Zubeldía, actual timonel del cuadro 'tricolor'. Todo esto por la figuración que ha tenido el volante con la Selección Colombia, que clasificó a las semifinales para enfrentar a Uruguay, este miércoles en Charlotte, Estados Unidos.

De esa manera, en las últimas horas se conocieron algunos detalles de la situación que se desencadenó iniciando este 2024 cuando el colombiano alcanzó a tener un pie afuera del tradicional equipo brasileño, pero que finalmente tuvo que seguir en la nómina.

Así el que habló con respecto a ese polémico tema fue el profesor Carpini, antecesor de Zubeldía. "Él (James) no jugó en Dorival y en otros clubes en los que ha estado ha tenido dificultades, pero en la selección nacional puede rendir, eso es algo que intriga a la afición, a la prensa y a nosotros también. Mi problema con James fue muy peculiar, porque a los pocos días de mi llegada se decidió que James ya no sería parte del contexto y se iría de São Paulo. Aun así llevamos a todos los deportistas a la Supercopa, lo invitamos a estar con nosotros y se negó, no fue", dijo Carpini en el programa 'Zona Mixta de Hernan'.

El profesional brasileño complementó y dijo que "después no sé por qué, fueron cuestiones internas del club, había que reincorporarlo y no volvería a irse".

Ahora en medio de su gran Copa, no se descarta que le empiecen a surgir ofertas internacionales, incluso de Europa, a Rodríguez Rubio, quien ha contado con la confianza del profesor Néstor Lorenzo en el seleccionado colombiano y a fe que ha cumplido, siendo mejor jugador de los cuatro partidos que ha la fecha ha disputado el equipo 'cafetero' en los estadios estadounidenses.

James Rodríguez. CHRIS CODUTO/AFP

Solamente después del próximo fin de semana se conocerá a ciencia cierta qué va a suceder con el futuro profesional de James, de quien se ha asegurado que Sao Paulo se encuentra dispuesto a considerar su permanencia para el segundo semestre de 2024.