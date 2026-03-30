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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así está el estadio Azteca, donde debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026; con novedades

Así está el estadio Azteca, donde debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026; con novedades

Luego de su reapertura con el partido entre México y Portugal, y listo para el encuentro inaugural del Mundial 2026, el estadio Azteca acapara las miradas para varios importantes duelos en el torneo.

Por: AFP
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Estadio Azteca Ciudad de México
Estadio Azteca en Ciudad de México - Foto:
AFP

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