"Lo único que le pido a Dios es que James Rodríguez juegue unos partidos, un Mundial es complejo"

Faltan 91 días para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, donde estará nuestra Selección Colombia, que confía en su capitán y figura James Rodríguez para tener una destacada participación, algo de lo que también piensan otros exjugadores de la 'tricolor', como en el caso de Leonel Álvarez, quien entregó sus conceptos sobre el presente del mediocampista cucuteño.

En una entrevista con 'Vanguardia', el actual entrenador del Atlético Bucaramanga espera que el '10' no sufra ninguna lesión y sobre todo, que tenga rodaje en el Minnesota United, cuando quedan poco menos de 3 meses para el inicio de la Copa del Mundo.



Leonel Álvarez y un espaldarazo a James Rodríguez

El mundialista en Italia 1990 y Estados Unidos 1994 comenzó diciendo que "lo único que le pido a Dios es que le dé salud y que logre competir unos partidos porque el Mundial es complejo, es difícil y necesita uno ir con ritmo competitivo", y sobre la misma línea, a la espera de que debute con el Minnesota United, puntualizó en que "esperemos que en el transcurso de todos estos días él pueda jugar, pero no me queda la menor duda que es un extraordinario jugador. Y ya el cuerpo técnico es el que decide y seguramente nosotros desde nuestro sitio apoyar a nuestra selección".

Álvarez, además, mencionó que James Rodríguez buscará destacar una vez más con Colombia, en especial porque "seguramente sabe que este es un Mundial y que ya no habrá más y que seguramente si le toca actuar va a dar toda la capacidad en beneficio de la selección".

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia Foto: X/@FCFSeleccionCol

Desde su experiencia, Leonel se pone en la posición del '10' y capitán actual de la 'tricolor', enviándole también un mensaje a los otros futbolistas que estarán convocados para la Copa del Mundo 2026. "Lo que sí tengo es sentido de pertenencia porque le dediqué 12, 13 años a la Selección Colombia. Conozco muy bien lo que es esta presión y ahora lo que necesitamos es estar unidos y todos juntos de la mano, el que juegue apoyarlo. Y seguramente si a James le toca actuar de titular, va a estar bien rodeado y acá es donde se necesita la familia, el compañero que ayude a superar un momento complejo y difícil si no hay ritmo, el resto nosotros queremos enormemente en la capacidad de James".



Para terminar, el actual timonel recordó cuando tuvo que dirigir a Rodríguez Rubio en el combinado nacional, destacando que "la primera semana me sorprendió muchísimo por la manera como se entrena, su capacidad de colocar el pase-gol, de generar fútbol".