"Luis Díaz, un fuera de serie, oremos por él; James Rodríguez, la bandera de la Selección Colombia"

De la Selección Colombia y sus figuras están pendientes los aficionados por la cercanía de la participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. De igual manera los medios de comunicación y ni qué decir de los personajes con pasado en el seleccionado nacional y protagonistas del balompié colombiano. Ese es el caso de Alexis García, quien entregó conceptos valiosos con respecto al equipo que orienta Néstor Lorenzo en su entrevista para el Anecdotario.

¿Qué piensa de Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia?

"Yo creo que tenemos un gran entrenador, también un gran líder, es una gran persona, me puedo preciar de tener su amistad, que en cualquier momento nos podemos sentar a hablar de fútbol y la tiene clara. Cuenta con un gran equipo. Y pues que Luis Díaz siga bien, que Suárez se mantenga haciendo goles, que James pueda estar jugando, que tenga continuidad, que los arqueros estén en nivel. Eso es lo que quisiera un entrenador, a la hora de que llegue un Mundial".

¿Cómo ve a Luis Díaz?

"Luis Díaz es un fuera de serie, tiene un nivel top a nivel mundial, tengo una admiración total por él. No es fácil que un colombiano haya sido ídolo en Inglaterra y en Alemania ahora. Ante él, que nos quitemos el sombrero, que lo valoremos, lo amemos, que oremos por él que que se le permita durante el Mundial estar en un gran nivel. Mire, que nos volvió hinchas del Bayern a todos acá en el país".



Parece que 'Luchito' Díaz llevara mucho tiempo jugando en Bayern...

"Imaginen que él, por Díaz, es un jugador que se ha haecho admirar por una figura como Harry Kane. Eso debe ser porque es un jugador que tiene cositas...(risas)".

¿Y el James Rodríguez de hoy, teniendo en la mira el Mundial 2026?

"James es la bandera de la Selección Colombia. Si James está bien, el equipo funciona mejor. Es reconocido en el mundo, lo tenemos en el equipo nacional y es tiempo que valoremos a los ídolos porque los tenemos. James es un talento que da luces cuando se oscurece el panorama".

Luis Díaz celebra gol con la Selección Colombia Getty Images

¿A qué se refiere con el tema de valorar a los ídolos?

"Nos debemos sentir orgullosos de Luis Díaz, de James y de los otros jugadores top que tenemos. Y es que acá en Colombia no es que tengamos todos los días ese tipo de futbolistas. Por ejemplo, hablando con mi amigo Alberto Gamero me habló de Falcao y la altura que le dio a Millonario cuando estuvo, él dignifica la profesión, es otro top".