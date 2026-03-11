Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Luis Díaz, un fuera de serie, oremos por él; James Rodríguez, la bandera de la Selección Colombia"

A meses del Mundial 2026, en Gol Caracol consultamos el concepto de un experto sobre las Selección Colombia y sus figuras, que tienen como líder a Luis Díaz, de gran momento con Bayern Múnich.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 11 de mar, 2026
Luis Díaz James Rodríguez
Luis Díaz y James Rodríguez con Selección Colombia - Foto:
AFP

