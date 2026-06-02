"Luis Díaz está enfocado, feliz y emocionado por jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia"

El Mundial 2026 cada vez está más cerca y la Selección Colombia solo piensa en tener un papel protagónico y por qué no superar lo hecho en Brasil 2014 cuando la 'tricolor' llegó hasta los cuartos de final, instancia en la cual cayó 2-1 con Brasil. Ahora, Néstor Lorenzo cuenta con una nómina de 26 jugadores de su entera confianza, entre ellos, Luis Díaz, quien arriba como la principal figura y estandarte.

Díaz Marulanda tuvo una temporada de debut soñada con el Bayern Múnich. 26 goles y 23 asistencias en 21 encuentros fueron claves en una campaña dónde los 'bávaros' ganaron la Supercopa de Alemania, la Bundesliga y la Copa de Alemania. En la Champions League se quedaron en las semifinales, pero el extremo de 29 años fue determinante en varios encuentros, tras marcarle gol a clubes como PSG y Real Madrid.

De esta manera, 'Lucho' llega de la mejor manera y eso lo confirmó en el partido de preparación de este lunes contra Costa Rica. El portal 'Sofascore' le dio 10 puntos de nota gracias a su gol y los constantes ataques que comandó junto a compañeros como 'Cucho' Hernández, Carlos Andrés Gómez, Luis Javier Suárez, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Lo cierto es que el triunfo fue 3-1 sobre los 'ticos' y Díaz fue uno de los más aplaudidos y aclamados por los 34 mil aficionados que acudieron al estadio Nemesio Camacho El Campín. En el mayor recinto de los bogotanos también estuvieron presentes algunos familiares de los jugadores. Uno de los que más llamó la atención fue Luis 'Mané' Díaz, padre del número '7' de la 'tricolor'.



"Lucho ha sido un deportista que siempre se ha preparado para lo que viene, él siempre piensa más adelante de lo que está haciendo. Está bien, tiene buen nivel, tiene buen ritmo, está enfocado, tranquilo, feliz, emocionado por lo del Mundial", fueron las palabras de 'Mané' sobre el estaco actual de su hijo.

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Luis Díaz y los demás jugadores ya tienen la mente puesta en Jordania, el rival del domingo 7 de junio, antes de debutar en la Copa del Mundo el 17 de este mes frente a Uzbekistán.

Vea el video de Luis 'Mané' Díaz acá: