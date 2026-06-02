A días del Mundial 2026; a Álvaro Montero le salió otro pretendiente grande en Argentina

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, Álvaro Montero se encuentra concentrado con la Selección Colombia, mientras su nombre empieza a tomar fuerza en el mercado de fichajes. De hecho, desde Argentina surgió el interés de uno de los clubes más importantes del continente.

El guardameta colombiano, de 31 años, ha tenido un destacado rendimiento en Vélez Sarsfield. Tras comenzar como suplente, logró ganarse la titularidad gracias a sus actuaciones bajo los tres palos y a la seguridad que ha transmitido en momentos clave.

Según informó el 'Diario Olé', Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, incluyó a Montero en la lista de posibles refuerzos para la próxima temporada, en medio de la búsqueda de alternativas para fortalecer la portería del conjunto 'xeneize'.

Cabe resaltar que el portero colombiano se encuentra en préstamo, pues el equipo dueño de sus derechos es Millonarios, y aunque el 'fortín' está interesado en comprar la ficha del jugador, todo podría cambiar en dado caso que Boca se decida a ir sí o sí por el colombiano, debido a que Montero no es el único guardameta que le interesa a Riquelme, ya que su principal prioridad es Walter Benítez quien se encuentra en el Crystal Palace.



Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y de la Selección Colombia. X de @Velez

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Álvaro Montero fue recomendado a Juan Román Riquelme

Cabe recordar que el ex arquero y leyenda de Boca Juniors, Óscar Córdoba, ya había recomendado a Juan Román Riquelme fijarse en el guardameta ex Millonarios a comienzos de año. En Argentina señalan que ambos mantienen una buena relación, un factor que habría contribuido a que el nombre del portero guajiro aparezca en la órbita del conjunto 'xeneize'.

Pese a que las negociaciones están apenas en etapa de sondeos, la prensa argentina asegura que Vélez le podría dar el aval al colombiano para que salga este mismo mercado de pases, y con su convocatoria al Mundial con la Selección Colombia, confían en que su pase incremente, pues actualmente ronda los 2 millones de dólares.

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Montero enfocado con la Selección Colombia

Mientras se define su futuro, lo que sí es cierto es que el guajiro está muy concretado con la 'tricolor' y espera ser uno de los opcionados por el técnico Néstor Lorenzo par algunos de los juegos de la selección en la fase de grupos, en los que se enfrentará a RD Congo, Uzbekistán y Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo.