Partidos EN VIVO HOY 19 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este domingo, el calendario futbolero presenta la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, en partido que se llevará a cabo en el MetLife Stadium.
La definición entre la 'roja' y la 'albiceleste' la podrá VER EN VIVO en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se agende.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 19 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, domingo 19 de julio del 2026:
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|Equipos
|Horario
|Competición
|Transmisión
|España vs. Argentina
|2:00 p.m. (Colombia)
|Mundial 2026
|Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
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