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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 19 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 19 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY domingo 19 de julio, con acción de España vs. Argentina por la final del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de jul, 2026
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España y Argentina definen el título del Mundial 2026.
España y Argentina definen el título del Mundial 2026.
Foto: AFP

Este domingo, el calendario futbolero presenta la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, en partido que se llevará a cabo en el MetLife Stadium.

La definición entre la 'roja' y la 'albiceleste' la podrá VER EN VIVO en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se agende.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 19 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

España y Argentina juegan por el título del Mundial 2026.
España y Argentina juegan por el título del Mundial 2026.
Foto: AFP

Partidos EN VIVO HOY, domingo 19 de julio del 2026:

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EquiposHorarioCompeticiónTransmisión
España vs. Argentina2:00 p.m. (Colombia)Mundial 2026Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
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