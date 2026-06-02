"James Rodríguez camina, ya casi ni trota; la Selección Colombia solo tiene una idea de juego"

Tras la victoria 3-1 de la Selección Colombia sobre Costa Rica en el partido de despedida antes del Mundial 2026 disputado en Bogotá, el rendimiento del equipo fue tema de análisis en 'Jugada Maestra', programa de 'Ditu'. Aunque el resultado fue positivo, el nivel mostrado por varios futbolistas y el funcionamiento colectivo generó debate entre los panelistas.

Durante el programa, los analistas examinaron detalladamente el desempeño de los futbolistas dentro del terreno de juego y expusieron conclusiones que podrían encender algunas alarmas de cara a la Copa del Mundo, especialmente por aspectos relacionados con el funcionamiento del equipo y la solidez en ciertos sectores del campo.

"A Richard Ríos le ha costado mucho últimamente, es de gran calidad pero jugando en la Selección todo lo que hablan de él en su club no lo muestra acá, diferente lo de (Gustavo) Puerta, él si siente más el fútbol partiendo desde lo que pide la Selección, porque Colombia solo tienen una idea de juego y es para que James (Rodríguez) juegue, de ahí para allá que venga lo que suceda, y de pronto que tenga un espacio como pasó ayer, una pelota bien metida, pero de resto camina, ya casi ni trota", inició con fuertes palabras de Norberto Peluffo.



Por consiguiente, Nelson Gallego complementó la idea argumentando que "si los jugadores no se entienden no va a cambiar nada, (Jorge) Carrascal tiene que gambetear y queremos que cambien en el Mundial, que nos den otra imagen, otro temperamento y ganas, pero lo de ayer no fue lo que se vio en las Eliminatorias, sin muchas ideas. Lo que pasó ayer no nos sorprende".

Formación de la Selección Colombia en partido de preparación contra Costa Rica en El Campín. Foto: AFP

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"Acá hay jugadores de categoría y nivel, pero un equipo como Costa Rica que te genere como te generó también pone a pensar qué pasa con los defensas, Costa Rica no es por del nivel de Francia y Croacia, pero aún así generó varias jugadas con riesgo. Todos esos detalles cuentan y en la defensa han tenido desconcentraciones individuales y colectivas, son detalles básicos de una defensa. (Néstor) Lorenzo está muy confiado, pero al estar reunido estos 10 días antes del mundial con los jugadores, tiene que inculcarles esa conexión que él cree", dijo Javier Castell a la mesa de panelistas.

Por último, Norberto Peluffo sintetizó: "hoy dependemos de individualidades, no hay equipo; no hay alguien más como 'Lucho', como Jhon Arias, el poder goleador de Luis Javier Suárez, porque no tenemos un equipo solido, eso pasa de hace rato, eso no es de hoy, hace unos meses eso se tapó con un invicto, pero siempre se ha tenido esa dificultad. En la Copa América quedamos subcampeones, pero como equipo les cuesta mucho, dependemos mucho de algunos destellos de algunos jugadores y eso no ha cambiado".