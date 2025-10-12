Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz impacta en el escalafón de goleadores de Selección Colombia; cazó a una leyenda

Luis Díaz impacta en el escalafón de goleadores de Selección Colombia; cazó a una leyenda

El guajiro, quien fue una de las figuras en el duelo contra México, ya escribe su nombre en las páginas doradas del cuadro 'tricolor'; dato lo respalda.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz, estrella de la Selección Colombia
Luis Díaz, estrella de la Selección Colombia
Foto: @fifaworldcup

Publicidad

Publicidad

Publicidad