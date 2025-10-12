Luis Díaz impacta en el escalafón de goleadores de Selección Colombia; cazó a una leyenda

El guajiro sigue demostrando con creces que es uno de los mejores futbolistas que ha dado nuestro país y sus números vistiendo los colores de la Selección Colombia son reflejo de eso, pues, tras la goleada por 4-0 contra México, ingresó a destacado ranking de la ‘tricolor’.

Y es que, a pesar de que el guajiro se ha ido metiendo de a poquito en el combinado ‘cafetero’, empezando con sus primeras convocatorias hasta ganarse la indiscutible titularidad; ahora ‘Luchito’ tiene importante camino en la selección, que lo lleva hacia una de las grandes leyendas de nuestro país.

Se trata de Radamel Falcao García, máximo goleador en la actualidad del equipo colombiano. No obstante, con todavía varios años por delante y una historia para seguir escribiendo, Luis Díaz se perfila a quitarle el trono al ‘Tigre’.

Con la victoria por 4-0 frente a México el pasado sábado, en la que el guajiro anotó un golazo durante el complemento, llegó a la estelar cifra de 20 tantos vistiendo los colores de la ‘tricolor’.



De esta manera, ‘Lucho’ se convirtió en el quinto futbolista en llegar a los 20 goles en la Selección Colombia; podio que lidera Falcao, James Arnoldo Iguarán y Faustino Asprilla. Sin embargo, el samario, que tiene 36 goles, ya difícilmente regrese a la ‘tricolor’, por lo que Díaz tiene el camino libre para igualarlo y superarlo.

Publicidad

Es importante recalcar que, con la Copa del Mundo 2026 y la próxima Copa América todavía por delante, además de las Eliminatorias y duelos de fogueo que tenga a futuro el combinado ‘tricolor’; ‘Luchito’ está ante la gigante posibilidad de seguir marcando hasta convertirse en el máximo goleador de toda la historia en la Selección Colombia.

Y justamente, el próximo martes 14 de octubre, el guajiro está ante la posibilidad de seguir anotando y empezar a acortar esa distancia que lo separa de Radamel Falcao García.



¿Cuándo y por dónde ver a la Selección Colombia vs. Canadá?

Correspondiente al segundo duelo de fogueo, en esta doble fecha FIFA de octubre, la Selección Colombia deberá enfrentar a Canadá el martes 14 de octubre, a las 7:00 p.m. (hora colombiana).

🇨🇴 Luis Díaz es 5° jugador con 20 goles marcados en la historia de Selección Colombia mayor:



3⃣6⃣ Falcao García

3⃣0⃣ James Rodríguez

2⃣5⃣ Arnoldo Iguarán

2⃣0⃣ Faustino Asprilla (57 P.J)

2⃣0⃣ Luis Díaz (67 P.J) pic.twitter.com/5CpcvSvf3z — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) October 12, 2025

Publicidad

El encuentro tendrá transmisión de Gol Caracol, ditu y www.golcaracol.com, la marca oficial del combinado ‘tricolor’ desde tiempos inmemorables.

Con los mejores narradores y presentadores, les llevaremos toda la previa, partido y reacciones posteriores al encuentro, que servirá de preparación para la Copa del Mundo 2026.

Cabe destacar que el sorteo se realizará en diciembre de este año, en Estados Unidos.