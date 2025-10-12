El nombre de José Pékerman salió a relucir en la Argentina Sub-20, rival de Colombia en 'semis'

Por segunda vez en su historia, una Selección Colombia Sub-20 logró clasificarse a las semifinales de una Copa del Mundo de la categoría. Los dirigidos por César Torres se impusieron de manera agónica 3-2 a España, en un vibrante encuentro definido por un triplete de Neyser Villarreal, la gran figura del compromiso.

Cabe recordar que la primera y única vez que la Selección Colombia alcanzó esta instancia fue en 2003, cuando el torneo se disputó en Emiratos Árabes Unidos. En aquella ocasión, la ‘tricolor’ finalizó en el tercer lugar, su mejor participación hasta la fecha.

Argentina, próximo rival de Colombia en la semifinal del Mundial Sub-20

Selección Argentina Sub-20 AFP

Colombia tendrá un desafío de máxima exigencia en su lucha por llegar a la final del Mundial Sub-20, ya que deberá enfrentar a Argentina, el máximo campeón del certamen con seis títulos. La ‘albiceleste’ regresa a una semifinal del torneo después de 18 años de ausencia.

El combinado argentino es dirigido por Diego Placente, exjugador de 48 años que formó parte del proceso de José Néstor Pékerman, quien llevó a Argentina a conquistar el Mundial Sub-20 de Malasia 1997.

Durante una entrevista concedida al portal oficial de la FIFA, Placente recordó las enseñanzas del histórico entrenador argentino:

“Lo que buscaba José (Pékerman), y lo que entrenábamos mucho, era no perder la pelota, tenerla mucho. La elección de jugadores era de buen pie. Eso también marca, porque si tenés jugadores de ir para adelante, mucho más dinámicos, por ahí jugás a otro fútbol, de otra manera. Nosotros a Román (Riquelme), que era el armador del juego, lo buscábamos mucho y él daba la pausa. Lo que más me impactaba de estar en esa selección es que se jugaba mucho al fútbol”, comentó Diego Placente.

¿Cuándo juega la Selección Colombia Sub-20?

La Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a Argentina el próximo miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago, donde el balón comenzará a rodar a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana).

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en una Copa del Mundo Sub-20. El primero ocurrió en 2003, cuando los ‘cafeteros’ vencieron 2-1 a la ‘albiceleste’ en el partido por el tercer lugar, con goles de Erwin Carrillo y Jaime Castrillón, mientras que Osmar Ferreyra descontó para el conjunto argentino.