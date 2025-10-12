No solamente Colombia Sub-20 sufre por baja de baja de Neyser Villarreal; Argentina llora ausencia

Si en la Selección Colombia llueve, en Argentina tampoco escampa en el tema de las ausencias para las semifinales de la Copa del Mundo Sub-20. Y es que, al igual que César Torres, en el cuadro ‘albiceleste’ también analizan cómo suplir a las bajas que habrán para el encuentro del viernes.

Después de haber anotado un triplete frente a España, que lo consagró como una de las principales figuras del certamen mundialista; Néyser Villarreal no tuvo del todo un partido perfecto, pues, debido a una acción durante el encuentro, vio una amarilla que lo inhabilita de poder jugar contra Argentina en ‘semis’.

Evidentemente, esto es una baja muy sensible para la ‘tricolor’, ya que el joven delantero ‘cafetero’ lleva cinco goles en los dos últimos partidos, que justamente han llevado a la ‘tricolor’ a estar dentro de los cuatro mejores equipos de la competencia.

Neyser Villarreal celebra gol con Selección Colombia en Mundial Sub-20 - Foto: AFP

Con doblete frente a Sudáfrica y triplete con España, Villarreal casi que se ha asegurado la titularidad del combinado ‘cafetero’ en este Mundial Sub-20 que se está realizando en territorio chileno. Sin embargo, debido a la amonestación recibida, deberá ver el duelo con los argentinos desde las gradas.



En Argentina también recibieron malas noticias

Luego de derrotar a México por 2-0 en los cuartos de final del certamen orbital, en el cuadro ‘albiceleste’ inmediatamente se conoció una noticia que no es para nada positiva, de cara a lo que será el enfrentamiento contra la Selección Colombia.



Se trata de Maher Carrizo, delantero que abrió el marcador contra los mexicanos, pero que, tras recibir un cartón amarillo en la primera mitad, inmediatamente quedó inhabilitado de poder disputar el juego con los ‘cafeteros’.

Publicidad

“A los 8 minutos del primer tiempo, abrió el marcador con un potente zurdazo que encaminó la clasificación del equipo de Diego Placente. Su despliegue y jerarquía fueron claves para sostener el dominio argentino a lo largo del encuentro”, destacaron en ‘TyC Sports’ al joven argentino, quien es considerado como una de las joyas a futuro en el combinado ‘albiceleste’.

¿Cuándo y por dónde ver el duelo de Colombia vs. Argentina, en el Mundial Sub-20?

Publicidad

El próximo miércoles 15 de octubre, la ‘tricolor’ se verá las ‘caras’ con la ‘albiceleste’ a las 6:00 p.m. (hora colombiana) en territorio austral, donde los dirigidos por César Torres esperan hacer historia.

Este encuentro tendrá transmisión exclusiva de Gol Caracol, ditu y www.golcaracol.com, la marca oficial de la ‘tricolor’ desde tiempos inmemorables.

De ganar, sería la primera vez que Colombia clasifique a una final de la Copa del Mundo Sub-20.