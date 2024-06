"Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias hacen que Colombia sea un equipo distinto"

¡Llegó el día tan anhelado y esperado por el pueblo colombiano! Este lunes 24 de junio, la Selección Colombia tendrá su debut en la Copa América 2024 y el rival a vencer es Paraguay; toda la previa y el partido se podrá ver EN VIVO por la pantalla principal de Gol Caracoly vía ONLINE, por su celular o dispositivo electrónico, en wwww.golcaracol.com

El estadio NRG, de Houston, será testigo del estreno de la 'amarilla' en el certamen de la Conmebol, donde parte como una de las candidatas al título, esto por el invicto que trae bajo el mando de Néstor Lorenzo.

En tierras paraguayas, inclusive, ven a la 'tricolor' con oportunidad de levantar el trofeo en tierras norteamericanas. Si bien Luis Díaz es la figura estelar, analizan que el guajiro junto a James Rodríguez y Jhon Arias, hacen que la Selección Colombia juegue a otro nivel, que "sea un equipo distinto".

Luis Díaz y James Rodríguez y un abrazo de gol en el Metropolitano. JUAN BARRETO/AFP

Para conocer cómo ven al combinado de nuestro país en Paraguay, en Gol Caracol consultamos con Edgar Cantero, periodista de NPY / Radio Monumental.

De entrada analizó que Colombia es "una Selección que tiene grandes individualidades, y colectivamente que es un grupo, lo vimos en las Eliminatorias acá y es uno de los favoritos, dentro de lo que es la Copa América".

Desde que Néstor Lorenzo asumió la dirección técnica, la 'amarilla, azul y rojo' acumula 20 partidos invictos, y en la 'albirroja' intentarán acabar con ello. Cantero le apunta a que los entrenados por Garnero deben quitarle el balón en el mediocampo, ya que desde allí 'tejen' todo su juego.

"La forma de cortar eso, es estar atentos, cometer los menores errores posibles y también no darle el mediocampo ni el manejo de la pelota, porque si le damos el manejo de la pelota, ahí Colombia se va a pasear", sostuvo.

Sobre a qué qué estilo de juego le apostará Paraguay frente a Colombia, complementó que "vamos a ver cómo para Garnero el equipo, su idea siempre es de posesión, pero nosotros hoy por hoy no tenemos una idea formal o una idea con la que el jugador se identifique; va a depender de lo que el entrenador tenga después del último entrenamiento".

Paraguay celebra uno de sus goles en partido preparatorio, previo a su debut en Copa América, contra la Selección Colombia AFP

Luis Díaz, James y Jhon Arias le dan otro estilo a la 'tricolor'

El '7' es en la actualidad el gran referente de la Selección Colombia en el ataque; no obstante, según ven desde Paraguay, él guajiro no es el único al que deben estar atentos en Paraguay, también deben 'echarle el ojo' a Jaems y Jhon Arias, ya que estos tres son una 'dinamita'.

"Hoy sabemos que Luis Díaz es uno de los referentes claves por jugar en la Premier, por jugar en el Liverpool y sorprendió en la Copa América de Brasil 2021, pero independiente de 'Lucho' quiero sumar a otros más, a James y a Jhon Arias, que ese tridente, esa fórmula hacen que el funcionamiento de Colombia sea distinto, y para mí la clave de esto es Arias, porque si se le puede cubrir a él, Luis ni James van a poder recibir los balones libre, o que ellos pican al vacío, es tratar de anularnos", continuó el comunicador en charla con este portal.

Jhon Arias y Daniel Muñoz, jugadores de la Selección Colombia convocados para la Copa América 2024 AFP

Recordemos que Colombia y Paraguay ya se vieron las caras el año pasado en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026 y en esa oportunidad, la 'tricolor' se impuso a la 'albirroja' 0-1, en Asunción, con una anotación desde el punto blanco del penalti de Rafael Santos Borré.

Al consultarle a Cantero sobre qué tanto han cambiado estas selecciones sobre lo que fue el último enfrentamiento, no dudó en afirmar que "Paraguay tuvo una involución, nosotros no crecimos. Colombia siguió siendo mejor, mantuvo lo que venía haciendo con Lorenzo y nosotros involucionamos, no encontramos el equipo, no tuvimos amistosos en la fecha FIFA anterior, seguimos buscando el equipo".