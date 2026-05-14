Néstor Lorenzo y el caso de Sebastián Villa; "no somos quién para juzgar eternamente"

Néstor Lorenzo entregó este jueves en rueda de prensa la pre-lista de la Selección Colombia para el Mundial 2026, y uno de los nombres que llamó la atención fue el de Sebastián Villa, quien actualmente vive un gran presente en Independiente Rivadavia en el fútbol de Argentino.

Es la primera vez que Villa Cano es citado en la 'amarilla' bajo el proceso de Lorenzo. El estratega argentino explicó el llamado del exDeportes Tolima, que en el pasado fue acusado y condenado en el sur del continente por violencia de género en contra de su expareja Daniela Cortés y tuvo otra acusación por parte de Tamara Roldán. "Creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quién para juzgar eternamente", dijo el DT del combinado de nuestro país.

"Entiendo la preocupación de la opinión pública, de los periodistas. Dentro de los criterios que uno analiza, siempre analizamos el tema personal también, nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento porque él había tenido algún tema. Hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura", expresó de entrada Lorenzo a los medios de comunicación en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá.



A continuación Lorenzo explicó que tuvo la oportunidad de hablar con el oriundo de Bello, Antioquia, y aseguró que está muy bien.

Publicidad

"Yo tuve una conversación con él, no lo hubiera puesto en lista si no lo llamaba y le preguntaba cómo estaba. Lo noté sincero, bien y me dijo: 'Profe, tuve que empezar de cero. Creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quién para juzgar eternamente, en su momento sí se le juzgó y se lo castigó, pero hoy en día está jugando, está a disposición".



Otras declaraciones de Néstor Lorenzo:

- ¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado en la pre-lista?

Publicidad

"Es una persona, que más allá es una persona que se entregó a la Selección, lo conozco mucho, hablo seguido con él y creo que merece estar ahí hasta último minuto en competencia con los que están. Hubiéramos querido que compita más, él hizo mucho sacrifico para quedarse en Italia, ese el compromiso que le pedimos a todos; ha sido un ejemplo".

- Falcao García

"Es un jugador de fútbol todavía, sería una falta de respeto. Yo lo pensé como jugador al principio del proceso. Es decir, si Falcao hubiera tenido un nivel competitivo como los compañeros que están en la lista, él estaría. Lo que representa para el fútbol. Lo que pasa es que acá el criterio es el rendimiento deportivo y la competencia que tiene con los compañeros. A Falcao lo adoro, y me gustaría tenerlo siempre al lado mío, en el área rival, hay que elegir, yo sé que es duro".