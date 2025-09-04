Luis Díaz: "Rescato la mentalidad de salir de momentos no tan buenos de cada partido"

Por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Luis Díaz no marcó en el triunfo de la Selección Colombia, pero fue protagonista al asistir para el tercer gol en la victoria 3-0 sobre Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde la ‘tricolor’ aseguró su séptima clasificación a una Copa del Mundo.

El extremo del Bayern Múnich cumplió uno de sus grandes sueños: salvo algún imprevisto, disputará su primer Mundial con Colombia, después de quedarse a las puertas de Qatar 2022.

“Se me están dando las cosas de la mejor manera”

Luis Díaz durante el encuentro por Eliminatoria frente a Bolivia AFP

Durante la rueda de prensa posterior al triunfo en Barranquilla, el guajiro no ocultó su emoción tras conseguir el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Estoy viviendo un sueño, se me están dando las cosas de la mejor manera. Siempre trabajamos para eso, para lograr grandes cosas. Sueñas con clasificaciones, títulos, con momentos bonitos, pero nunca piensas que será de esa manera”.

Y agregó: “Muy agradecido con Dios por clasificar a mi primer Mundial. Estoy emocionado y contento por lo que hizo el equipo. Hicimos una Eliminatoria buena y hoy llega la recompensa. La gente que vino a apoyar merecía este triunfo, la clasificación, y yo estoy muy feliz”.

Respecto a Dayro Moreno, Díaz destacó: “El recibimiento fue espectacular. Cada jugador que viene a aportarle a la selección y a vestir esta camiseta es bienvenido. Se lo merece, ha hecho un trabajo impecable. Dios lo trajo en el momento indicado. Si viene a aportar y hacer las cosas bien, será bien recibido. Somos un grupo tranquilo, que tira para adelante y a todos les hace bien. Estoy feliz por él, que siga trabajando de esa manera. Es un gran goleador, una gran persona, y lo poco que he compartido con él demuestra que es muy humilde”.

Por último, el atacante resaltó el compromiso del grupo para superar los momentos difíciles: “Tengo que rescatar la mentalidad de poder salir de momentos no tan buenos, de las adversidades de cada partido, lo hemos resuelto de buena manera, hemos ido a grandes escenarios y hemos demostrado que estamos para grandes cosas. Se nos escaparon por detalles, pero siempre el grupo trata de dar lo mejor, de ir hacia adelante, de corregir en lo que no se hizo tan bien.