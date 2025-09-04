Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia clasificó a su séptimo Mundial; así le ha ido en las Copas del Mundo

La Selección Colombia clasificó a su séptimo Mundial; así le ha ido en las Copas del Mundo

Tras ocho años de ausencia, los dirigidos por Néstor Lorenzo sellaron su boleto al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Fue un claro 3-0 sobre Bolivia.

La Selección Colombia recibe a Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas.
Por: Javier García
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 08:30 p. m.