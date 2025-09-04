Jhon Arias y una emotiva dedicatoria al cielo; "sé que ella está conmigo, orgullosa de mí"

Minutos después de haber vencido a Bolivia por 3-0, correspondiente a la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas; los jugadores de la Selección Colombia ingresaron al terreno para festejar y celebrar entre todos el paso a la Copa del Mundo.

Y es que, después de tantas críticas, momentos difíciles y peripecias durante este camino clasificatoria, el combinado ‘tricolor’ terminó sellando su paso al certamen mundialista, este jueves.

Y uno de los que salió a hablar después de este destacado triunfo, fue Jhon Arias, quien actualmente goza de buen presente y, ahora, con la clasificación a la Copa del Mundo, no cabe de la dicha por tanta felicidad, así como lo dijo a Gol Caracol en el terreno de juego.

Jhon Arias y james Rodríguez en la Selección Colombia. AFP

“Estoy contento. Hay que darle la gloria a Dios, que me tiene en un momento lindo de mi carrera, en un momento importante; yo soñaba con esa clasificación al Mundial, es lindo clasificar aquí en Barranquilla delante de la gente, en esta fiesta que hicieron hoy”, indicó de entrada el actual futbolista de Wolverhampton.

Pero lo emotivo de la entrevista llegó cuando le preguntaron por su abuela, quien fue la persona más importante influyente en su vida para terminar siendo futbolista profesional; lamentablemente ya no está con él.

“Yo creo que ella sentiría orgullo, es un sueño que compartimos juntos, yo sé que ella está aquí conmigo, apoyándome y estando orgullosa de mí, viendo a dónde he llegado y todo lo que he logrado, pero también por todo lo que me falta por conseguir; es lindo representar el país, la cultura de la gente”, dijo con un ‘nudo’ en la garganta Jhon Arias, dejando claro que, aunque la pérdida de su familiar fue un golpe duro, siempre la tiene presente.



*Otras declaraciones de Jhon Arias:

¿Qué sigue para esta Selección Colombia?

“Ahora es disfrutar y seguir preparándonos porque necesitamos y tenemos con qué soñar por lo alto. Hay que disfrutar lo que será mi primer Mundial, es algo que siempre he disfrutado desde niño, entonces es una noche muy especial para mí”.

¿Cómo fue la llegada de Dayro Moreno a la convocatoria?

“Dayro Moreno es todo un personaje, es una persona alegre, genuina, una persona que merece también estar aquí, viviendo todo lo que está viviendo por todo lo que está haciendo y lo que ha hecho durante su carrera”.

Dayro Moreno en duelo con la Selección Colombia, por Eliminatorias. Foto: AFP.

¿Fue justo el llamado de Dayro Moreno a la Selección Colombia?

“Él es un ícono del fútbol colombiano y es merecido; es alguien que nos trajo alegrías en esta convocatoria, que nos recuerda también el seguir luchando a pesar de la edad, de los momentos, a seguir creyendo en el talento y bueno, es merecido que esté aquí en la Selección Colombia”.

