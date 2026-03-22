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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz y James Rodríguez, en modo Selección Colombia; listos y concentrados en Estados Unidos

Luis Díaz y James Rodríguez, en modo Selección Colombia; listos y concentrados en Estados Unidos

Este domingo 22 de marzo, las figuras de la Selección Colombia, Luis Díaz y James Rodríguez, se unieron a la concentración para los duelos con Croacia y Francia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Luis Díaz James Rodríguez
Luis Díaz James Rodríguez con Selección Colombia - Foto:
AFP

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