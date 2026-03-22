Luis Díaz y James Rodríguez, en modo Selección Colombia; listos y concentrados en Estados Unidos

La Selección Colombia ya comienza a tomar forma en territorio estadounidense y dos de sus grandes referentes ofensivos llegan en buen momento: Luis Díaz y James Rodríguez. Ambos futbolistas se integraron a la concentración con ritmo competitivo y números que respaldan su presente, ilusionando al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo de cara al juego frente a Croacia y Francia.

En el caso de Luis Díaz, el extremo guajiro arriba tras una temporada destacada en el fútbol europeo. Con el Bayern Múnich, suma 38 partidos disputados, en los que ha conseguido 22 goles y 18 asistencias, cifras que lo consolidan como uno de los jugadores más determinantes en ataque. Su rendimiento en la Bundesliga ha sido sobresaliente, con 25 apariciones, 15 tantos y 14 asistencias, además de participación en Champions League, Copa de Alemania y Supercopa. Su capacidad de desequilibrio, velocidad y aporte en el último tercio lo convierten en una de las principales armas ofensivas de la ‘tricolor’.

Por su parte, James Rodríguez también llega con minutos, aunque en un contexto diferente y más reciente en el continente americano. El volante creativo ha disputado 16 partidos en la temporada, repartidos entre su paso por el León de Guanajuato en la Liga MX y su actual etapa en la MLS con Minnesota United, con un registro de tres goles y dos asistencias.



Sin embargo, no fueron los únicos jugadores que se unieron a la concentración. Richard Ríos, Gustavo Puerta, Jhon Arias y Juan David Cabal también se reportaron y están a disposición del estratega argentino.