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Gol Caracol  / Figura de Francia viaja a Estados Unidos, pero no para enfrentar a Colombia; sorpresiva noticia

Figura de Francia viaja a Estados Unidos, pero no para enfrentar a Colombia; sorpresiva noticia

Antoine Griezmann viajó a Estados Unidos con permiso del Atlético de Madrid, pero no para jugar contra Colombia sino para confirmar una gran novedad sobre su futuro.

Por: EFE
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Selección Francia.
Selección Francia.
Getty Images.

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