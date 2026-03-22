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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Juan Fernando Quintero en Estudiantes de Río Cuarto vs. River Plate

Vea la asistencia de Juan Fernando Quintero en Estudiantes de Río Cuarto vs. River Plate

River Plate venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 de la Liga de Argentina y el colombiano Juan Fernando Quintero se lució con un gran pase para Maximiliano Salas.

Por: AFP
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Juan Fernando Quintero, capitán de River Plate.
Juan Fernando Quintero, capitán de River Plate.
AFP

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