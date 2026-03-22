Vea la asistencia de Juan Fernando Quintero en Estudiantes de Río Cuarto vs. River Plate

River Plate consiguió su tercera victoria en fila, pero debió transpirar hasta el último segundo para vencer al modesto Estudiantes de Río Cuarto por 2-0, en uno de los partidos del domingo por la duodécima fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

Más allá del resultado final, al Millonario le costó sacar diferencias ante un adversario recién ascendido y que todavía no puede hacer pie en su primera temporada en la máxima categoría, en un cotejo marcado también por varias jugadas controvertidas que el árbitro Nazareno Arasa debió revisar con el VAR.

River tuvo un 58 por ciento de posesión, pero le costó hilvanar jugadas de riesgo, a tal punto que sólo terminó con tres tiros al arco.

Estudiantes de Río Cuarto tuvo su única ocasión cuando Tomás González recibió un rebote dentro del área y mandó el balón a la red, pero Arasa consideró que estaba fuera de juego en la acción previa y anuló el tanto cordobés.



Poco después, Gonzalo Montiel (70’, de penal) abrió la cuenta para River luego de una falta sancionada a instancias del VAR.

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Ya en tiempo añadido, el equipo de la banda roja consolidó la ventaja con una escapada solitaria de Maximiliano Salas (90+9’), que rompió así una sequía de 19 partidos sin anotar goles. El pase fue obra del colombiano Juan Fernando Quintero.

GOL DE MAXI SALAS Y LO LIQUIDA RIVER ANTE ESTUDIANTES RC. pic.twitter.com/c34v42sOjv — Toto (@palertermo) March 22, 2026

"Fue importante sumar de a tres ante un rival muy difícil, pero seguimos creciendo como equipo", consideró Montiel.

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Maxi Salas dijo estar "contento por el triunfo y por volver a convertir, porque se hace difícil cuando uno está sin anotar y el equipo tampoco anda. A veces te toca, a veces no, y hay que seguir trabajando".