Luka Vuskovic sorprendió a la Selección Colombia y empató para Croacia; hubo desvío en Jhon Lucumí

Aunque la Selección Colombia rompió el cero en el marcador cuando apenas iban 3 minutos de la mano de Jhon Arias, Croacia reaccionó rápidamente y logró igualar con un golazo de Luka Vuskovic, uno de los jóvenes futbolistas del cuadro europeo.

Al 6' del compromiso en el Camping Stadium (Orlando, Estados Unidos), el atacante del Hamburgo, de Alemania, recibió sin mucha presión y se animó a rematar de media distancia.

El disparo de Luka Vuskovic tuvo un pequeño desvío en el defensor central Jhon Lucumí, que dejó sin chances al arquero Camilo Vargas, quien aunque se estiró vio como igualó Croacia.



Así fue el gol de Luka Vuskovic en Colombia vs Croacia, partido preparatorio: