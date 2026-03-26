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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luka Vuskovic sorprendió a la Selección Colombia y empató para Croacia; hubo desvío en Jhon Lucumí

Luka Vuskovic sorprendió a la Selección Colombia y empató para Croacia; hubo desvío en Jhon Lucumí

El joven Luka Vuskovic igualó 1-1 para Croacia frente a la Selección Colombia, luego de un buen remate de media distancia que sorprendió a toda la defensa de la 'tricolor'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Luka Vuskovic Croacia Colombia
Luka Vuskovic, futbolista de Croacia celebra gol - Foto:
AFP

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