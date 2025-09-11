Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich, en la Bundesliga?

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich, en la Bundesliga?

Tras sellar la clasificación a la Copa del Mundo 2026, el guajiro pasa la página y se centra en lo que será au regreso a los 'bávaros', con quien tiene duro encuentro por Liga.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 11, 2025 06:31 a. m.
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz
Luis Díaz celebra gol con Bayern Múnich - Foto:
X de @FCBayern