Metida de pata de figura de Selección Colombia trajo burlas; Luis Díaz encabezó la recocha

En el seno de la Selección Colombia, que se enfrentará este martes con Australia en partido de fogueo, reina la buena onda y la actitud positiva para cada entrenamiento.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de nov, 2025
Jorge Carrascal fue objeto de burlas de su compañeros por una caída en el entrenamiento
Foto: AFP

