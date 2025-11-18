Metida de pata de figura de Selección Colombia trajo burlas; Luis Díaz encabezó la recocha

Las fechas Fifa le han permitido al cuerpo técnico de la Selección Colombia, que lidera el técnico Néstor Lorenzo, tener una serie de entrenamientos y actividades no solamente para preparar los partidos de Nueva Zelanda, que se selló con triunfo nuestro 2-1, y Australia, que se jugará este martes, con toque inicial desde las 8:30 p.m; sino también con la mira puesta en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Y en ese sentido, en el seno del seleccionado colombiano se viene percibiendo un ambiente de unidad, camaradería y buena disposición en cada uno de los trabajos propuestos con el equipo de trabajo de Lorenzo.

De esa manera, en las últimas horas se filtró en redes sociales un video de unas labores, en la que se armó toda una recocha por una 'mala jugada' de Jorge Carrascal, volante del Flamengo, de Brasil, quien terminó enredándose cuando iba realizando un ejercicio, cayendo al terreno de juego. Mientras que Carrascal se retorcía, dejando escapar una sonrisas; a unos pocos metros varios de sus compañeros estallaron en carcajadas y se burlaron liderados por Luis Díaz y Daniel Muñoz, entre otros.

Hay que recordar que Muñoz tuvo que abandonar la concentración de Colombia en la previa del compromiso contra los australianos, debido a "temas familiares", tal y como se indicó en un comunicado de la FCF.



Hora y dónde ver HOY Colombia vs. Australia, EN VIVO, GRATIS

El partido entre Colombia y Australia se podrá ver en vivo este martes en la señal principal de Gol Caracol, en el canal de Youtube de Gol Caracol y en el portal www.golcaracol.com y en la aplicación Ditu, de Caracol Televisión. La información previa con el equipo que dirige Javier Hernández Bonnet comenzará a las 8 de la noche, mientras que el balón en Nueva York rodará a las 8:30 de la noche.

