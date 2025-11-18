Selección Colombia vs. Australia, EN VIVO HOY; hora y dónde ver en TV el partido de la 'tricolor'

La Selección Colombia afronta un nuevo reto en su camino hacia el Mundial de 2026. Este martes, el combinado 'cafetero' se enfrentará a Australia en un amistoso que servirá para seguir puliendo la estructura del equipo y evaluar variantes de cara a la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En su más reciente presentación, la ‘tricolor’ consiguió un triunfo agónico 2-1 frente a Nueva Zelanda, un partido en el que Gustavo Puerta y Johan Carbonero marcaron los tantos decisivos.

Colombia vs. Australia EN VIVO HOY, hora y dónde ver

Este martes 18 de noviembre de 2025, el duelo entre Colombia vs. Australia se jugará a las 8:30 p. m. (hora colombiana), en el estadio Citi Field de Nueva York, Estados Unidos. El compromiso contará con la transmisión de Gol Caracol (señal principal en Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y el YouTube de Gol Caracol.

Se espera que Colombia tenga novedades en la nómina titular para enfrentar a los australianos. Cabe recordar que, por temas familiares, el lateral derecho del Crystal Palace, Daniel Muñoz, fue desafectado de la convocatoria, por lo que Santiago Arias sería nuevamente de la partida.



¿Cómo viene Australia?

Australia llega a este encuentro buscando recuperar sensaciones tras caer en su última salida. El equipo dirigido por Tony Popovic fue derrotado 1-0 por Venezuela, gracias a un gol de Jesús Ramírez.



Antecedentes

El historial favorece a la Selección Colombia: dos empates y dos victorias. Aunque no es un enfrentamiento frecuente, cada duelo ha sido parejo y ha ofrecido partidos intensos.

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue en 2018, durante un amistoso previo al Mundial de Rusia. En aquella oportunidad, bajo la dirección de José Néstor Pékerman, Colombia empató 0-0 con los ‘socceroos’. La ‘tricolor’ tuvo las opciones más claras, incluida un penalti que Miguel Ángel Borja no pudo convertir, lo que impidió que el equipo nacional se llevara la victoria.