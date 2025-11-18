La posible alineación titular de Colombia vs. Australia en duelo preparatorio; se vienen cambios

La Selección Colombia disputará este martes su último partido del 2025. La 'tricolor' medirá fuerzas frente a su similar de Australia, en duelo preparatorio que se llevará a cabo en el Citi Field en New York, Estados Unidos, y como es costumbre, lo podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal: www.golcaracol.com

Los dirigidos por Néstor Lorenzo confían en cerrar el año con triunfo, luego de haber derrotado 2-1 a Nueva Zelanda con anotaciones de Gustavo Puerta y Johan Carbonero. En dicho encuentro, el timonel argentino probó a varios jugadores, pensado en la selección final de la plantilla para el Mundial 2026.

Así las cosas para este enfrentamiento frente a los 'socceroos' se prevé variantes en algunas líneas, retornarían los que no vieron acción contra los 'all whites', según indicó J.J. Osorio en el programa 'Mañanas Blu' de 'Blu Radio'.

Selección Colombia vs. Australia, partido de preparación para la Copa del Mundo 2026 AFP

"Sí, hoy (martes) aparece Dávinson Sánchez, aparece Lucumí, Richard Ríos; aparecen los que no estuvieron frente a Nueva Zelanda", dijo de entrada Osorio a la mesa de periodistas.

A continuación, el comunicador generó más detalles de las novedades que tendría la 'tricolor', precisando que Santiago Arias se mantendría en la lateral por la derecha.

"Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Richard Ríos y Luis Suárez, que no fueron inicialistas en el duelo contra Nueva Zelanda lo serán hoy (martes) y repite Santiago Arias como lateral derecho ya que Daniel Muñoz abandonó la concentración por motivos personales", complementó.



La posible titular de la Selección Colombia vs. Australia

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.



¿A qué hora es Colombia vs. Australia en partido de preparación?

El duelo de fogueo entre colombianos y australianos está pactado para HOY martes 18 de noviembre en horario de las 8:30 de la noche de nuestro país, pero desde media hora antes podrá seguir todas las novedades en la pantalla principal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com