"Sinceramente, creo que no tiene sentido decir que soy la favorita a ganar el US Open"

"Sinceramente, creo que no tiene sentido decir que soy la favorita a ganar el US Open"

Empezó el US Open, último Grand Slam de la temporada, y las reacciones de algunos de los candidatos al título no se hicieron esperar, quitándose cierta presión.

Imagen de referencia de una de las canchas donde se juega el US Open
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 24, 2025 06:31 a. m.