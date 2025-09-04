Publicidad

Néstor Lorenzo: "Agradecido a la gente que apoyó, y a los que no también; estoy tranquilo"

Néstor Lorenzo: “Agradecido a la gente que apoyó, y a los que no también; estoy tranquilo”

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, hizo un balance de lo que fueron las Eliminatorias Sudamericanas tras clasificar al Mundial 2026 y se refirió a las críticas que recibió.