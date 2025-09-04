Néstor Lorenzo: “Agradecido a la gente que apoyó, y a los que no también; estoy tranquilo”

El técnico de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, celebró este jueves la clasificación de su equipo al Mundial de 2026, que "se venía postergando", tras golear 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas.

"Más que un desahogo, pudimos cerrar y coronar la clasificación que se venía postergando por no tener resultados incluso con buenas actuaciones. Así que sabíamos que esto era muy posible", expresó Lorenzo en la conferencia de prensa tras el partido, disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Por la misma línea el técnico argentino al frente de Colombia mencionó que le hizo caer en cuenta a los jugadores que más allá de los resultados la idea de juego iba a llevarlos al Mundial. De paso le agradeció a los hinchas de la 'tricolor', y hasta a los que los criticaron durante estas Eliminatorias Sudamericanas.

"Salimos a jugar como lo hicimos de tú a tú en grandes canchas, eso nos da la certeza que se podía y se podía conseguir. Muy agradecido a toda la gente que apoyo, los que no también, son los que nos hacen ver otra parte de la critica y nos ayuda, así que gracias a todos", aseveró Néstor Lorenzo.

Publicidad

La selección colombiana, además de clasificar al Mundial y escalar al quinto lugar de la tabla, rompió una racha de seis partidos sin ganar con las anotaciones de los creativos James Rodríguez y Juan Fernando Quintero y del delantero Jhon Córdoba.

"A los jugadores les dije que este es un partido importante porque nos pone en el Mundial, pero los puntos que ganamos durante todo este proceso y salir a jugar como salimos a jugar a todos lados, de tú a tú, nos da la certeza de que se podía, de que se iba a conseguir", añadió Lorenzo.

Publicidad

Para el juego de este jueves, el estratega argentino aseguró que sintió buena energía en su plantel y valoró que no cometieron errores como los que tuvieron en otros partidos y que, según Lorenzo, les costaron muchos puntos.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia AFP

Eso, dijo, hizo que el equipo llegara "a esta anteúltima fecha con la posibilidad (de obtener un cupo al Mundial) pero todavía no clasificados".

Colombia será jueza de Venezuela en la última jornada, en la que la Vinotinto buscará una victoria que selle su clasificación a la repesca, pues de no ganar deberá esperar que Bolivia tampoco venza a Brasil en El Alto.

"Vamos a jugar a ganar", expresó Lorenzo, quien agregó: "Si ganamos, quedaremos mejor posicionados. El partido lo tomaremos con la mayor seriedad del caso; es un partido de eliminatoria contra un gran rival que está necesitado de puntos y sabemos que va a ser un partido duro".