David Ospina: "Disfruto con mi viejo que me está mirando desde arriba, siempre me apoyo"

La Selección Colombia volvió a escribir una página dorada en su historia al sellar su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de ocho años de ausencia, el combinado nacional aseguró su presencia en la cita orbital que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo superó con autoridad a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Aunque el conjunto de Óscar Villegas mostró resistencia en algunos pasajes del juego, la efectividad de los ‘cafeteros’ inclinó la balanza. James Rodríguez abrió el marcador al minuto 31 con un remate de derecha que desató la euforia en la tribuna.

En el segundo tiempo, Jhon Córdoba amplió la ventaja con un potente disparo tras asistencia de Juan Fernando Quintero, quien posteriormente se encargó de sellar el 3-0 definitivo a los 83 minutos. El pitazo final fue el inicio de una celebración cargada de emoción y esperanza por lo que viene.

David Ospina recordó a su padre tras la clasificación

Una de las voces más sentidas tras el partido fue la de David Ospina. El experimentado portero de 37 años, actualmente al servicio de Atlético Nacional, habló para los micrófonos de Gol Caracol y dejó emotivas palabras luego de confirmarse la clasificación.

El guardameta, quien atraviesa los últimos capítulos de su carrera, recordó a su padre, Hernán Ospina, fallecido en 2019 a causa de un cáncer: “La verdad que felicidad, disfrutarlo con mi familia, mi esposa, mis hijos, mi hermana, y mi viejo que me está mirando desde arriba, que siempre me apoyó a lo largo de toda mi carrera”, señaló el histórico capitán de la Selección.

Ospina destacó el esfuerzo del plantel a lo largo de las Eliminatorias y subrayó la importancia de valorar cada momento: “Muy felices, felicitar al grupo porque se hizo una gran eliminatoria, el equipo siempre mostró cosas importantes. Especial porque estamos viviendo los últimos momentos y hay que disfrutarlos al máximo”.

Además, elogió el trabajo de sus compañeros y la unión dentro del vestuario: “Hay que seguir disfrutando, se viene una linda fiesta, tenemos la confianza para hacer cosas importantes. Contento por ellos, hacen las cosas bien y es meritorio. Hay que seguir trabajando y aprovechar cada oportunidad”.

Incluso tuvo palabras para Dayro Moreno, quien regresó a la Selección: “Sabemos la alegría que es, feliz de que esté acá compartiendo. Ha aportado muchísimo y eso es lo fundamental”.



¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

La Selección Colombia cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas enfrentando a Venezuela como visitante. El compromiso está programado para el martes 9 de septiembre a las 6:30 p. m. (hora colombiana).