Néstor Lorenzo destapó "sus enojos" en el camerino de la Selección Colombia; lo dijo todo

Llegó el 2026 y con eso el año del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que estará nuevamente la Selección Colombia tras su ausencia en Qatar 2022. En medio de la preparación de cara al certamen orbital, el técnico Néstor Lorenzo dio una extensa entrevista en Argentina donde se refirió a su proceso en la 'tricolor' y hasta contó de cómo gestiona el grupo.

En la charla con 'La Nación', el técnico de nuestro combinado nacional sacó pecho porque "nunca perdí por más de un gol en Colombia. Mis derrotas han sido siempre apretadas", pero de igual manera señaló que hay algunas que le han dolido o lo han afectado más de lo normal, algo que le ha causado enojo y más allá de su cercanía con los jugadores, también les exige con alta intensidad.

"Hay derrotas y derrotas. En ocasiones me he enojado más, y lo he manifestado en el vestuario en charlas un poco fuertes", confesó Néstor Lorenzo, quien hasta enfatizó en que especialmente "en empates donde no hicimos lo que debíamos hacer para ganar, que en derrotas donde hicimos todo lo que se debía hacer".

Por la misma línea el técnico de la Selección Colombia detalló que en su pensamiento cuando tienen errores sus futbolistas "si lo pudiste evitar no es un accidente, no es mala suerte. Las jugadas tienen varias fases donde uno podría haber intervenido mejor", aunque más allá de eso señaló que en él "cada derrota la tomo con ganas de revancha".



En Argentina le aplaudieron, además, que tenga buenas estadísticas y pocas derrotas al frente de la 'tricolor', algo que él también le dio su valor, en especial por los rivales que ha enfrentado en este proceso que lidera desde el 2 de junio de 2022.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, da indicaciones en partido de fogueo para el Mundial 2026 AFP

Publicidad

"Los números son muy buenos, y no jugamos contra equipos flojos. Fuimos a jugar contra España en Europa, contra Alemania, contra Corea y Japón en Asia, jugamos contra campeones de federaciones, contra equipos clasificados al Mundial", destacó Néstor Lorenzo, quien palpita lo que será un nuevo Mundial, esta vez no como jugador o como asistente técnico, sino como entrenador en propiedad.

El estratega argentino mencionó que "estoy feliz de estar en Colombia, creo que siempre mostré una línea, un estilo, y ojalá que podamos hacer un gran Mundial y llegar al último día, como llegamos en la Copa América 2024", y tuvo un momento de agradecimiento para José Pékerman, quien le dio la confianza "cuando yo apenas me había recibido de técnico, me sumó a la selección Colombia, me conocía desde muy chico, casi siempre como coordinador, pero también me dirigió en la reserva de Argentinos. Yo les agradezco a todos, pero sin dudas, José y Carlos Bilardo, por el tiempo que compartí con ellos, me marcaron".