James Rodríguez explicó por qué el Mundial 2026 puede beneficiar a la Selección Colombia

James Rodríguez aún no tiene equipo, después de su desvinculación del Club León, pero ya vive con intensidad lo que será el Mundial 2026. Y es que del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, en Estados Unidos, México y Canadá, que son los países organizadores, se vivirá la mayor fiesta del fútbol. Allí, la Selección Colombia dirá presente, luego de haber brillado por su ausencia en Qatar 2022.

Justamente, la 'tricolor' quedó en el grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo. Su debut será frente a los uzbekos, el 17 de junio a las 9:00 de la noche, en el estadio Azteca, y cerrará la primera fase con los 'lusos', de Cristiano Ronaldo, el 27 de junio a las 6:30 p.m., siendo uno de los partidos más llamativos de dicha zona.

Ese último compromiso de su grupo se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, en Miami, por lo que James Rodríguez fue preguntado por el hecho de que tres países sean sede del campeonato del mundo. En entrevista con la FIFA y un video publicado por 'TNT Sports México', el capitán y mediocampista de la 'tricolor' no ocultó su alegría y dejó claro que el equipo 'cafetero' se puede ver beneficiado.

James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, sueña con el Mundial 2026 Getty Images

"Para la Selección Colombia es bueno que se juegue en dichos países porque siempre que jugamos allí, se ve el estadio lleno, pintado de amarillo. Creo que para los tres países va a ser algo único y grande. Será lindo para todo el mundo y habrá show", afirmó el '10' del combinado patrio, de entrada. Pero no fue lo único que dijo, ya que aprovechó la oportunidad para hablare a los aficionados.



¡A disfrutar! 🤩



James Rodríguez sabe muy bien que el Mundial de 2026 será una auténtica fiesta. 🎉🏆



¿Crees que Colombia dé la sorpresa? 🔜 pic.twitter.com/d5CcM7o5kj — TNT Sports México (@tntsportsmex) January 3, 2026

Publicidad

En su intervención, James Rodríguez fue claro al expresar que "basado en eso, siempre he dicho que donde haya show, los hinchas solo se deben sentar, disfrutar y ver un Mundial que es cada cuatro años y la gente lo va a disfrutar mucho". Recordemos que la Selección Colombia fue tercera en las Eliminatorias Sudamericanas, con 28 puntos y +10 en diferencia de gol, solo detrás de Argentina y Ecuador.