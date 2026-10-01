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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo dio pistas sobre la titular de la Selección Colombia contra Paraguay

Néstor Lorenzo dio pistas sobre la titular de la Selección Colombia contra Paraguay

A pesar de que no es habitual que lo haga, el entrenador de la Selección Colombia respondió un par de preguntas sobre modificaciones y caras nuevas en el once inicial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el partido contra México
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el partido contra México
AFP

La Selección Colombia se prepara para enfrentar este viernes 2 de octubre a Paraguay, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en su segundo partido de esta fecha FIFA. Antes del compromiso, Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa y entregó algunas pistas sobre la formación que podría presentar 'la tricolor'.

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El entrenador argentino confirmó que habrá modificaciones respecto al equipo que empató 1-1 frente a México. Sin embargo, evitó revelar nombres, incluso aseguró que todavía no les había comunicado a los propios jugadores quiénes serían los titulares.

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"Seguramente, habrá cambios en el equipo; no lo voy a decir porque ni siquiera se lo he informado a los futbolistas", explicó Lorenzo.

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Uno de los cambios que sí parece estar prácticamente confirmado estará en el arco. El técnico fue consultado directamente sobre la posibilidad de darle la oportunidad a otro guardameta y su respuesta dejó pocas dudas.

"Quizá. Quiero ver a los tres si es posible. Seguro sea uno de los cambios", aseguró. Recordemos que Néstor Lorenzo convocó a Álvaro Montero, qiuen atajó contra los mexicanos, Kevin Mier y Aldair Quintana, por lo que alguno de estos dos últimos podría tener su oportunidad frente a Paraguay.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en partido preparatorio
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en partido preparatorio
AFP

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¿Habrá más caras nuevas contra Paraguay?

La otra incógnita está en los jugadores jóvenes que hacen parte de esta convocatoria. Lorenzo destacó la adaptación de los nuevos futbolistas y aseguró que la actitud mostrada durante los entrenamientos ha sido positiva.

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"Vemos cosas lindas en los jugadores jóvenes que nos ilusionan", afirmó el entrenador. Sin embargo, también pidió paciencia con nombres como Juan Manuel Rengifo y Yáser Asprilla, quienes tienen que esperar su oportunidad. Eso sí, destacó especialmente a Matías Orozco.

"Juan Manuel Rengifo y Yaser Asprilla están en la cola. Pasó con James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes esperaron y jugaron y estuvieron desde jóvenes. Ahora, tenemos a un chico de 18 años, que nos da mucha satisfacción, que es Matías Orozco", sentenció.

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La Selección Colombia enfrentará a Paraguay este viernes 2 de octubre, a partir de las 7:00 de la noche, hora colombiana, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, con transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, el portal web de Gol Caracol, el canal de YouTube de Gol Caracol y la aplicación de DITU.

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