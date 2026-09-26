Alineación titular de la Selección Colombia contra México en partido preparatorio

Atrás quedó el Mundial 2026, donde la Selección Colombia perdió en octavos de final contra Suiza. A partir de este momento, se da inicio a otro capítulo al mando de Néstor Lorenzo. Y es que el entrenador realizó una convocatoria con caras nuevas, manteniendo cierta parte de la base, para los partidos preparatorios contra México, Perú y Paraguay, empezando este sábado 26 de septiembre.

En el estadio M&T Bank de Baltimore, Estados Unidos, la 'tricolor' mide fuerzas con el conjunto mexicano, a partir de las 8:00 de la noche (hora de Colombia), con transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, el portal web de Gol Caracol, el canal de YouTube de Gol Caracol y la aplicación de DITU. Razón por la que millones de personas están atentos a lo que suceda con el encuentro.

Para esta ocasión, el estratega se la jugó por Álvaro Montero bajo los tres palos. Quienes lo acompañarán en la zona defensiva, con la habitual línea de cuatro, son Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Álvaro Angulo. Metros más adelante, se presenta la gran novedad y es que habrá tres volantes de recuperación: Richard Ríos, Gustavo Puerta y Kevin Castaño.

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Por último, Néstor Lorenzo eligió a Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez y Luis Javier Suárez para el tridente de ataque. Justamente en esa zona se conoció que el delantero de Palmeiras llevará la número '10', que dejó James Rodríguez. Recordemos que el mediocampista cucuteño anunció, en un emotivo video, publicado el pasado 15 de septiembre, que no seguía en la 'tricolor'.



🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑



Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 para enfrentar a México 🇲🇽 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/I95diqxBhm — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 27, 2026

Alineación titular de la Selección Colombia vs México

Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Gustavo Puerta, Kevin Castaño; Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez y Luis Javier Suárez. D.T.: Néstor Lorenzo.

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Suplentes: Kevin Mier, Aldair Quintana, Edier Ocampo, Kevin Andrade, Royer Caicedo, Samuel Velászquez, Yaser Asprilla, Jhon Solís, Jaminton Campaz, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo, Matías Orozco, Camilo Durán, Kevin Viveros y Óscar Perea.