Paraguay tendría cambios contra la Selección Colombia: esta sería la probable alineación

Paraguay se prepara para enfrentar este viernes 2 de octubre a la Selección Colombia, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en el segundo partido preparatorio de la fecha FIFA. La 'albirroja' llega a este compromiso después de vencer 2-0 a Bolivia, con doblete de Miguel Almirón.

El técnico Gustavo Alfaro ya había anticipado que realizaría modificaciones respecto al equipo que enfrentó a 'la verde', con el objetivo de darle minutos a diferentes jugadores y continuar evaluando alternativas para el nuevo ciclo de la selección paraguaya.

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De acuerdo con la información recogida de diferentes medios paraguayos, el entrenador argentino mantendría una estructura 4-3-3, con Orlando Gill en el arco y una defensa conformada por Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Júnior Alonso.

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En el mediocampo estarían Andrés Cubas, Diego Gómez y Matías Galarza, mientras que el frente ofensivo tendría a Miguel Almirón, Julio César Enciso y Robert Morales.



Probable alineación titular de Paraguay vs. Selección Colombia

Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza; Miguel Almirón, Julio César Enciso y Robert Morales.

Miguel Almirón, figura de la Selección Paraguay, estará en el Mundial 2026 AFP

La presencia de Morales sería una de las principales novedades del equipo. El delantero del fútbol mexicano ya tuvo participación frente a Bolivia y ahora se perfila para acompañar a Enciso en el ataque. Precisamente, 'ABC Color' reportó que ambos jugadores trabajaron como dupla ofensiva durante los entrenamientos.

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Cabe aclarar que Gustavo Alfaro decidió dar descanso o liberar a algunos futbolistas que estuvieron en el Mundial de 2026, entre ellos Roberto Fernández, Fabián Balbuena, Damián Bobadilla, Gabriel Ávalos e Isidro Pitta.

El partido Colombia vs. Paraguay se disputará este viernes 2 de octubre, desde las 7:00 p. m., hora colombiana, en Nueva Jersey, con transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, el portal web de Gol Caracol, el canal de YouTube de Gol Caracol y la aplicación de DITU.