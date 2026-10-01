Paraguay tendría cambios contra la Selección Colombia: esta sería la probable alineación

Paraguay se prepara para enfrentar este viernes 2 de octubre a la Selección Colombia, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en el segundo partido preparatorio de la fecha FIFA. La 'albirroja' llega a este compromiso después de vencer 2-0 a Bolivia, con doblete de Miguel Almirón.
El técnico Gustavo Alfaro ya había anticipado que realizaría modificaciones respecto al equipo que enfrentó a 'la verde', con el objetivo de darle minutos a diferentes jugadores y continuar evaluando alternativas para el nuevo ciclo de la selección paraguaya.
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De acuerdo con la información recogida de diferentes medios paraguayos, el entrenador argentino mantendría una estructura 4-3-3, con Orlando Gill en el arco y una defensa conformada por Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Júnior Alonso.
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En el mediocampo estarían Andrés Cubas, Diego Gómez y Matías Galarza, mientras que el frente ofensivo tendría a Miguel Almirón, Julio César Enciso y Robert Morales.
Probable alineación titular de Paraguay vs. Selección Colombia
Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza; Miguel Almirón, Julio César Enciso y Robert Morales.
La presencia de Morales sería una de las principales novedades del equipo. El delantero del fútbol mexicano ya tuvo participación frente a Bolivia y ahora se perfila para acompañar a Enciso en el ataque. Precisamente, 'ABC Color' reportó que ambos jugadores trabajaron como dupla ofensiva durante los entrenamientos.
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Cabe aclarar que Gustavo Alfaro decidió dar descanso o liberar a algunos futbolistas que estuvieron en el Mundial de 2026, entre ellos Roberto Fernández, Fabián Balbuena, Damián Bobadilla, Gabriel Ávalos e Isidro Pitta.
El partido Colombia vs. Paraguay se disputará este viernes 2 de octubre, desde las 7:00 p. m., hora colombiana, en Nueva Jersey, con transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, el portal web de Gol Caracol, el canal de YouTube de Gol Caracol y la aplicación de DITU.
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