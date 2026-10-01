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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs. Paraguay; Néstor Lorenzo y un nuevo reto pensando en la renovación

Selección Colombia vs. Paraguay; Néstor Lorenzo y un nuevo reto pensando en la renovación

Después de haber empatado con México y pensando en el proceso para el Mundial 2030, la Selección Colombia vuelve a tener acción en partido preparatorio.

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Nuevo proceso de Selección Colombia comandado por Néstor Lorenzo
Nuevo proceso de Selección Colombia comandado por Néstor Lorenzo
AFP

Colombia y Paraguay se enfrentarán este viernes en un partido amistoso en Estados Unidos que le servirá a ambos equipos para seguir ajustando sus procesos, con los mismos entrenadores que los dirigieron en el Mundial de 2026, de cara a las próximas competencias.

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El juego se disputará en el Sports Illustrated Stadium de la localidad estadounidense de Harrison (Nueva Jersey), a donde los colombianos llegan tras empatar 1-1 con México y los paraguayos arriban luego de vencer 0-2 a Bolivia con un doblete de Miguel Almirón.

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Sin embargo, el estratega es consciente de que tiene que reformar el equipo porque ya no cuenta con sus dos figuras de la mitad del campo, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes se retiraron del equipo nacional.

En ese sentido es posible que pesquen minutos en este encuentro futbolistas como los volantes Yaser Asprilla, figura del Girona, y Juan Manuel Rengifo, del Atlético Nacional.

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Adelante, donde pareciera que Luis Suárez, goleador del Sporting portugués es dueño indiscutible de la posición, puede que debute con la camiseta tricolor el atacante Camilo Durán, que ha tenido un inicio de temporada memorable en el Celtic.

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Paraguay, por su parte, viene de vencer a Bolivia con una destacada actuación de Almirón, pero también se encuentra viviendo un momento de recambio.

El entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, destacó como "partido de Mundial" el México-Colombia de la semana pasada y aseguró que enfrentar a los cafeteros será una "prueba muy buena".

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"No tengo ninguna duda que así va a ser el de Colombia y Paraguay", expresó el estratega al referirse al poner como ejemplo el anterior encuentro de sus rivales.

Se espera que ante los colombianos, Alfaro utilice a algunas de sus principales figuras, como el volante Julio Enciso, el centrocampista Mauricio Magalhaes y el central Gustavo Gómez, capitán del equipo.

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Alineaciones probables:

Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Jhon Arias, Yaser Asprilla, Jaminton Campaz; Carlos Andrés Gómez y Luis Suárez. Entrenador: Néstor Lorenzo.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Ómar Alderete, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza, Miguel Almirón, Julio Enciso, y Robert Morales. Entrenador: Gustavo Alfaro.

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