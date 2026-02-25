Néstor Lorenzo, mensaje claro sobre Falcao; “yo lo amo, pero jamás hago una promesa a nadie”

De cara a la convocatoria definitiva para el Mundial 2026 de la Selección Colombia han surgido muchos rumores, pero uno de los que más impactó fue el del posible llamado de Falcao García, por una supuesta charla con el técnico Néstor Lorenzo, algo a lo que se refirió el propio técnico de la 'tricolor', desmintiendo lo dicho en Argentina.

En medio de la inauguración del hotel del combinado nacional en Barranquilla, el estratega se refirió al 'Tigre', a quien le expresó todo su cariño, pero dejó claro que no ha tenido ninguna conversación con él sobre su presencia en la Copa del Mundo del presente año, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.



¿Néstor Lorenzo le prometió Mundial a Falcao?

El DT de la Selección Colombia habló con 'AS', y allí respondió lo siguiente: "¿Vos crees que es cierto? Yo no puedo prometer, yo a Falcao lo adoro, lo amo, y ojalá este compitiendo y compita con los que están en su posición para ganarse un lugar, un puesto, pero trato de ser lo más justo posible en todo sentido y jamás hago una promesa a nadie".

Para agregar, Néstor Lorenzo confía eso sí en las capacidades del delantero samario, por lo que señaló que "ojalá que vuelve a ser el delantero que fue siempre, y que le vaya muy bien y que nos ponga en aprietos en la decisión en la competencia con los demás delanteros que están en buen nivel".

Radamel Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Millonarios contra Águilas Doradas Colprensa

Sobre este tema de Falcao y una convocatoria al Mundial 2026 han surgido varias opiniones en el ambiente del fútbol colombiano, como en el caso de Jorge Luis Pinto, quien avaló que pueda ser tenido en cuenta, aunque todo dependerá de la condición física del 'Tigre'. De hecho, este miércoles en 'Jugada Maestra' de 'Ditu', afirmó que "sin duda que él debe tener un preparador físico exclusivo, para que trabaje lo que necesita, que cuide esa fuerza muscular, que veo que él hace mucho y Millonarios le puede dar el ritmo de fútbol. Si Falcao logra competir en unos 12 partidos en estos meses, podría servir para rematar partidos en el Mundial con Colombia".



¿Quién dijo que Falcao sería convocado al Mundial 2026?

El pasado jueves el periodista argentino Sebastián Srur, en el programa 'Picado TV' detalló que "va a hablar todo el mundo de esto, no solo en Colombia, en toda América. Ya lo llamó Lorenzo a Falcao y le dijo que si juega mínimo 2 o 3 partidos por mes lo va a llevar. Colombia necesita un líder con experiencia, que sepa manejar un grupo, porque tienen un plantel muy joven. Le dijo que si está bien Falcao, va al Mundial 2026 con 40 años".