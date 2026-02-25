Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo, mensaje claro sobre Falcao; “yo lo amo, pero jamás hago una promesa a nadie”

Néstor Lorenzo, mensaje claro sobre Falcao; “yo lo amo, pero jamás hago una promesa a nadie”

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, salió al paso de las versiones que surgieron en Argentina, donde afirmaron que había charlado con Falcao García para llevarlo al Mundial 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de feb, 2026
Comparta en:
Radamel Falcao García, delantero, en un partido preparatorio de la Selección Colombia
Radamel Falcao García, delantero, en un partido preparatorio de la Selección Colombia
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad