"Falcao García puede ser útil en la Selección Colombia del Mundial 2026 para rematar partidos"

Aún se siguen presentando coletazos con respecto a una versión periodística proveniente de Argentina, en la que se aseguró que el profesor Néstor Lorenzo había llamado a Falcao García, en la actualidad en Millonarios, para decirle que si lograba una continuidad en la vigente Liga Betplay I 2026, podría tener opciones de ser convocado a la Selección Colombia pare el Mundial 2026.

Y en ese sentido, el que dijo presente para entregar su concepto fue el entrenador Jorge Luis Pinto, quien dirigió al seleccionado colombiano en el pasado y que habló este miércoles con 'Jugada Maestra', de Ditu', sobre el tema en particular.

Lo que aportaría Falcao

"El nivel (de Falcao) hay que perfeccionarlo en estos meses que quedan, puede entrenar bien, las características de Falcao no se le han olvidado, sabe hacer diagonales, espera bien el juego aéreo, tiene características de un centro delantero. Y al agregarle a Rodallega (Hugo) y Dayro (Moreno), yo me quedo con Falcao, quien puede ser útil 20 o 30 minutos. Hay ejemplos en mundiales, como Roger Milla, quien hizo el gol con Camerún frente a Colombia, Miroslav Kloos en el Mundial de Brasil. Fueron rematadores de partidos, esos que los técnicos queremos tener cuando no llega el gol".

La puesta a punto

"Sin duda que él debe tener un preparador físico exclusivo, para que trabaje lo que necesita, que cuide esa fuerza muscular, que veo que él hace mucho y Millonarios le puede dar el ritmo de fútbol. Si Falcao logra competir en unos 12 partidos en estos meses, podría servir para rematar partidos en el Mundial con Colombia".



Resonancia por su concepto

"Por lo que dije en un video en redes, está convulsionado el país y el mundo. Todo el mundo me ha llamado (risas). Hay centros delanteros veteranos que fueron útiles y nosotros podemos sacar provecho de Falcao. Rodallega también para esa misma característica de juego, el mismo Dayro están ahí. Pero de Falcao hay otra virtud porque lo conozco y es que ayuda al grupo. Es un hombre de equipo, que no tiene problema sino juega".

James Rodríguez y Falcao García celebran un gol, cuando compartían en la Selección Colombia AFP