Partidos de Copa Libertadores HOY; a qué hora y en dónde verlos EN VIVO POR TV, en Colombia

Bahía, reforzado con el regreso de Éverton Ribeiro tras cumplir sanción, tendrá que remontar este miércoles el 1-0 de la ida ante el O'Higgins chileno, en la segunda fase previa de la Copa Libertadores, para seguir con vida en el torneo. En caso de superar esta ronda, se medirá al ganador entre el Deportes Tolima y Táchira, que va 1-0 a favor del equipo colombiano.

Los dirigidos por Rogério Ceni están obligados a ganar por al menos dos goles de diferencia para avanzar a la tercera fase, pues un triunfo por la mínima llevará la definición a los penaltis.

Aunque entrará a la cancha nuevamente sin Ruan Pablo, Michel Araújo, David Duarte y Kanu, todos lesionados, el conjunto brasileño atraviesa en general un buen momento, con seis victorias en los últimos diez partidos.

El retorno de Éverton Ribeiro, quien cumplió suspensión, será una de las fichas principales de Ceni para el ataque, junto con el camisa 10 Everaldo.



El delantero anotó dos goles en los últimos cinco encuentros y aparece como una de las opciones más claras para definir ante los chilenos.

Pese a llegar con ventaja, el entrenador de O'Higgins, Lucas Bovaglio, es consciente de la dificultad de jugar en Salvador y, como parte de su estrategia, es posible que refuerce la parte defensiva sin descuidar el ataque.

El técnico argentino, sin embargo, no contará con el delantero Esteban Moreira, que sigue recuperándose de una lesión, mientras que Esteban Calderón, está en duda.



Partidos Copa Libertadores HOY EN VIVO; cómo por TV en Colombia

Bahía vs O Higgins

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Arena Fonta Nova (Brasil)

Transmisión: ESPN / Disney Plus

Botafogo vs Nacional Potosí

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Nilton Santos (Brasil)

Transmisión: ESPN / Disney Plus

Argentinos Jrs. vs Barcelona

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Diego Armando Maradona (Argentina)

Transmisión: ESPN / Disney Plus

En otros encuentros que se han disputado de la ronda 2 previa de la Copa Libertadores 2026 Carabobo le ganó 2-1 a Huachipato, Sporting Cristal venció en penaltis 5-4 al 2 de Mayo, y hubo acción de club colombiano con Independiente Medellín empatando 0-0 con Liverpool, que igual consiguiendo la clasificación.

Para el jueves también habrá partido del certamen internacional de Conmebol: Guaraní vs Juventus (5:00 p.m.), y Tolima vs Táchira (7:30 p.m.)