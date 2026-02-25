Síguenos en:
Gol Caracol  / Tolima vs. Deportivo Táchira, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

Tolima vs. Deportivo Táchira, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

Este jueves 26 de febrero, en el estadio Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima y Deportivo Táchira, por el juego de vuelta de la segunda ronda de clasificación del torneo continental.

Por: EFE
Actualizado: 25 de feb, 2026
Tolima vs. Deportivo Táchira.
