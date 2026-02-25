La Selección Colombia femenina no lo ve como preparación mundialista; a ganar la SheBelieves Cup

La Selección Colombia femenina afrontará la SheBelieves Cup, que se disputará entre el 1 y 7 de marzo en Estados Unidos, con el objetivo de luchar por el título y superar el tercer lugar logrado en su debut el año pasado, en un torneo al que su técnico, Ángelo Marsiglia, considera como preparación al próximo Mundial.

Marsiglia aseguró en zona mixta que el equipo asume el torneo con ambición y como un "simulacro de competencia" de cara a la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, que se disputará este año y otorgará cupos al Mundial de Brasil 2027.

"Es importante estar en un torneo que realiza Estados Unidos. Es la segunda vez que participamos y vamos con toda la ilusión de hacer una gran presentación. Vamos a tratar de sacar todos los partidos con victoria, vamos por el título", afirmó el entrenador.

El certamen reunirá a Colombia, Estados Unidos, Canadá y Argentina en un formato de todos contra todos, en el que el equipo con más puntos será el campeón. La Tricolor debutará el 1 de marzo ante Canadá en Nashville, luego enfrentará a Argentina el 4 de marzo en Columbus y cerrará el 7 de marzo frente a Estados Unidos en Harrison.



El seleccionador agregó que enfrentar a potencias como Estados Unidos y Canadá representa una oportunidad para medir el nivel del equipo.

"Si queremos ganar un título internacional tenemos que competir mano a mano y salir a proponer. No nos vamos a esconder frente a Canadá ni contra Estados Unidos", dijo.

Por su parte, la defensora Manuela Vanegas, del Brighton & Hove Albion inglés, afirmó que el grupo conoce bien el torneo y anticipó partidos exigentes.

"Ya hemos jugado varias ediciones. Estados Unidos es un referente, pero Colombia se enfoca en hacer su juego. Son partidos intensos y estamos apuntando a mejorar detalles contra rivales que ya hemos enfrentado", explicó.

Entre tanto, la delantera Gisela Robledo expresó su entusiasmo por integrar el equipo y destacó el crecimiento del grupo. "Tenía el corazón a mil cuando llegué. Es un gran reto porque son rivales fuertes, pero tenemos un gran equipo y le podemos jugar de tú a tú a cualquiera", dijo.

Robledo, que milita en el Corinthians brasileño, también envió un mensaje a las jóvenes futbolistas: "El fútbol es lindo, habrá altibajos, pero siempre hay que trabajar y tener la convicción de que todo se puede".

- Convocadas de Colombia para la SheBelieves Cup:

Arqueros: Catalina Pérez (Racing Club de Strasbourg Alsace-FRA), Katherine Tapia (Palmeiras-BRA), Natalia Giraldo (América de Cali).

Defensas: Ana María Guzmán (Palmeiras-BRA), Carolina Arias (América de Cali), Daniela Arias (San Diego Wave-USA), Daniela Caracas (Espanyol-ESP), Jorelyn Carabalí (Boston Legacy-USA), Mary José Álvarez (Olympique de Marseille-FRA), Yirleidis Quejada (Pachuca-MEX), Manuela Vanegas (Brighton & Hove Albion-GBR).

Centrocampistas: Daniela Montoya (Gremio-BRA), Leicy Santos (Washington Spirit-USA), Marcela Restrepo (Monterrey-MEX), Gabriela Rodríguez (Cruzeiro-BRA), Ilana Izquierdo (Tigres-MEX) y Liced Serna (Pumas-MEX).

Delanteras: Gisela Robledo (Corinthians-BRA), Valerin Loboa (Portland Thorns-USA), Greicy Landázury (Palmeiras-BRA), Wendy Bonilla (Pumas-MEX), Linda Caicedo (Real Madrid-ESP) y Manuela Pavi (Toluca-MEX).