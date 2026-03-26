Néstor Lorenzo; “Sé que a James Rodríguez le faltan minutos, le dimos una cantidad y lo hizo bien”

La Selección Colombia perdió 2-1 contra Croacia el jueves en un partido amistoso en Orlando (EEUU), con James Rodríguez de nuevo como titular para sumar minutos ante las dudas sobre su estado de forma por falta de juego antes del Mundial de 2026.

El conjunto cafetero contó desde el inicio con el mediocampista creativo, que apenas había jugado 39 minutos este año con su club, el Minnesota United de la MLS. El capitán no era titular desde noviembre, en otro duelo con su selección, por lo que sumar minutos es crucial con miras al Mundial de Norteamérica.



Néstor Lorenzo y la confianza en James Rodríguez

El goleador de la Copa del Mundo de 2014 cuenta con la confianza del seleccionador Néstor Lorenzo, que lo considera clave en el armado del equipo que debutará en la cita global el 17 de junio ante Uzbekistán, por eso, el estratega argentino se refirió a la actualidad que vive el '10' del combinado nacional.

"En cuanto a James Rodríguez yo sé que le faltan minutos pero entendimos que esta físicamente ha trabajado entonces esta para jugar esa cantidad de minutos que jugó hoy y creo que lo hizo bien", aseguró el DT de la Selección Colombia.

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia Federación Colombiana de Fútbol

En otro tema, Néstor Lorenzo mencionó que si sus jugadores no juegan al 100 por ciento estos partidos, sabiendo lo que hay en juego en los próximos meses para estar saludables para el Mundial 2026. "Se juega a ganar, después claro que ante la duda en alguna jugada uno se frena porque se viene un futuro importante, porque para la mayoría de jugadores es un antes y un después que es jugar una Copa del Mundo", detalló.



Acá más declaraciones de Néstor Lorenzo:

*Lo que hay por corregir

"No creo que temas de concentración, sí de detalles, de detalles que marcan la diferencia. Este es un equipo que para llegar a finales han trabajado eso, tiene un sistema bien organizado, ordenado, maneja bien los tiempos del partido".



Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia - Foto: AFP

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*Análisis del partido

"Por momentos lo superamos, los sometimos incluso pero salieron rápido, fueron muy sistemáticos, pero sabíamos que es un equipo muy difícil para cualquiera y que es peligroso, tiene buena altura de arriba, tiene 7 u 8 goles así. Más allá del gol se compitió. Las jugadas más claras las tuvieron de contra en el segundo tiempo".

*El apoyo en Estados Unidos

"Son hermosos muchachos todos, por dentro y por fuera. En Estados Unidos estamos jugando muchas competencias acá, la verdad es que la organización, la logística y el apoyo que viven acá es increíble, encantados de participar en estos eventos".