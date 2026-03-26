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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo; “Sé que a James Rodríguez le faltan minutos, le dimos una cantidad y lo hizo bien”

Néstor Lorenzo; “Sé que a James Rodríguez le faltan minutos, le dimos una cantidad y lo hizo bien”

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló en rueda de prensa luego de perder 2-1 con Croacia, este jueves, en un partido de preparación pensando en el Mundial 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de mar, 2026
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James Rodríguez Selección Colombia
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia - Foto:
AFP

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