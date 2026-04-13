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"¿Por qué la Selección Colombia no podría pelear el Mundial 2026?; lo puede hacer tranquilamente"

Un argentino, campeón del Mundial, se refirió a la expectativa que hay con las selecciones sudamericanas en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Por: EFE
Actualizado: 13 de abr, 2026
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La formación titular de la Selección Colombia vs. Francia, en duelo de preparación.
La formación titular de la Selección Colombia vs. Francia, en duelo de preparación.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol

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