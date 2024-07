Néstor Lorenzo y su palmarés como entrenador: ¿logrará la Copa América?

Néstor Lorenzo es un hombre bien conocido en el fútbol internacional, y es que su etapa como jugador y asistente técnico de José Néstor Pékerman le dieron un hombre y prestigio, indudable de comparar. No obstante, como entrenador principal el argentino no estaba en el radar, por lo que su llegada a la Selección Colombia generó alta expectativa en el entorno ‘tricolor’.

Ahora, 25 partidos después, Lorenzo está a un triunfo de conseguir la segunda Copa América del país ‘cafetero’ en toda su historia, con el excedente de mantenerse invicto en todo su proceso al mando del equipo colombiano. ¡Increíble!

Pero es importante recalcar que, aunque sin mucha prensa, el trabajo de Néstor en Perú fue más que excelente. Tanto, que justo allí consiguió su primer y único título en lo que lleva como entrenador principal.

Un título para la historia

Publicidad

El estratega argentino debutó en los banquillos el 13 de marzo de 2021, enfrentando a Universitario, por la Liga de Perú. No obstante, es importante recalcar que su anuncio como nuevo entrenador de Melgar FC se hizo el 16 de diciembre de 2020.

Néstor Lorenzo inició su trabajo en el cuadro peruano despacio y en silencio, no obstante, no fue hasta 2022 cuando se vieron los resultados. Aunque en ese primer año el rendimiento no fue malo, el objetivo del argentino no se había logrado, es por eso que para el próximo su meta era clara.

Publicidad

Y es que, a pesar de lo difícil que podía ser ir en busca del campeonato local con un equipo que nunca es protagonista, Lorenzo ‘quebró’ las barreras de la lógica y se coronó en el Torneo Apertura con Melgar FC. Esto, luego de igualar por 0-0 frente a Alianza Atlético en la última jornada del torneo local, donde culminó líder con 41 unidades.

Además, con el excedente de que culminó invicto en condición de local, hecho que suma más mérito a la gesta conseguida por Néstor, en su primera experiencia como entrenador principal.