Historial de partidos Colombia vs Paraguay; duelo que se repetirá ahora en Nueva Jersey

La Selección Colombia se verá cara a cara con Paraguay este viernes en un partido preparatorio luego de la participación en el Mundial 2026 de ambos combinados. Por eso, desde ya se revisan las estadísticas y el historial entre los dos equipos, con una leve ventaja para nuestra 'tricolor', que deberá reafirmarlo en el encuentro que se podrá ver, como siempre, por Gol Caracol.

De hecho, en la prensa 'guaraní' no dudaron en contar un poco sobre los números que hay en la previa del compromiso, y recordando que la más reciente victoria de ellos fue el 24 de junio de 1999, cuando nos vencieron 2-1 en el estadio Defensores del Chaco. Desde ahí, por lo menos en encuentros de fogueo, han sido buenos resultados para los nuestros.

Publicidad

Historial de Colombia vs Paraguay

Publicidad

En cuanto a partidos preparatorios hay registro desde 1957 hasta 2022 de once enfrentamientos, con siete victorias de la 'tricolor', dos empates y solamente dos triunfos para los paraguayos. Ya a nivel general, sumando Copa América, Eliminatorias, se han visto cara a cara en 51 oportunidades.



Ya en el balance completo hay 23 celebraciones para la Selección Colombia, 18 para Paraguay, y cierran con 10 empates. De hecho, en los más recientes clasificatorios al Mundial 2026, los resultados fueron 0-1 con gol de Rafael Santos Borré (21 de noviembre de 2023) y el recordado empate 2-2 en el Metropolitano de Barranquilla (25 de marzo de 2025), con anotaciones de Luis Díaz y Jhon Durán. En aquella tarde, el DT era Gustavo Alfaro.

En cuanto a más partidos preparatorios el duelo más reciente fue el 19 de noviembre de 2022, en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, que fue 2-0 a favor de la 'tricolor'.

Publicidad

Acción de juego en duelo entre Colombia vs. Paraguay, por Eliminatorias rumbo al Mundial. Foto: AFP.

Así las cosas, a pesar de la ventaja que tiene la Selección Colombia contra Paraguay, será una nueva historia este viernes 2 de octubre en el duelo de fogueo en Nueva Jersey (Estados Unidos), exactamente en el Sports Illustrated, desde las 7:00 p.m. (hora colombiana), y que se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol y Ditu, con la narración de Carlos Alberto Morales, los comentarios y análisis de Javier Hernández Bonnet, el técnico invitado Alexis García, los datos y estadísticas con Marcela Monsalve, y la información de primera mano con los enviados especiales Marina Granziera, Juan Pablo Hernández y Juan Camilo Vargas.