Parte médico de James Rodríguez; "tiene una afección de origen no deportivo"

Este jueves, la Federación Colombiana de Fútbol reveló un comunicado en el cual reveló detalles sobre el estado de salud de James Rodríguez luego de que en los últimos días se confirmó que se vio muy afectado físicamente, tras la derrota 3-1 de la 'tricolor' con Francia, en juego de preparación.

"La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su cuerpo médico y la Dirección de Selecciones, se permite informar a la opinión pública y medios de comunicación, sobre el estado de salud del capitán de la Selección Colombia: James Rodríguez. Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro clínico en el Estado de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo. El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación. Es importante precisar que esta situación no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas. Afortunadamente, el reporte médico actual indica una evolución favorable y una mejoría constante. El cuerpo médico de la Selección Colombia mantiene una comunicación permanente y coordinada con el Minnesota United FC para realizar el seguimiento detallado de su evolución. Desde la FCF le deseamos a James una pronta y favorable recuperación", contó el ente rector del fútbol colombiano.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱 𝗱𝗲 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶́𝗴𝘂𝗲𝘇



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De esta manera, se ratifica que el '10' terminó en malas condiciones de salud el encuentro frente a los 'galos y seguramente no estará en el partido de Minnesota United de este sábado 4 de abril contra LA Galaxy, por la MLS. Cabe recordar, que, hasta el momento el cucuteño apenas ha disputado 35 minutos, repartidos en dos juegos con el conjunto del norte de los Estados Unidos.