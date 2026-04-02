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Parte médico de James Rodríguez; "tiene una afección de origen no deportivo"

La Federación Colombiana de Fútbol compartió un comunicado oficial sobre el estado de salud del volante James Rodríguez, quien presentó complicaciones luego del encuentro contra Francia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de abr, 2026
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James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio
AFP

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