Partidos de la Selección Colombia Sub-17 que se verán EN VIVO por TV, hora y rivales

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Selección Colombia Sub-17 comenzará su camino en el Sudamericano de la categoría, que se disputará en Paraguay, país al que arribó este miércoles 1 de abril de la mano de su técnico Fredy Hurtado, en la búsqueda del título internacional, pero sobre todo de conseguir uno de los cupo al Mundial que se jugará en Qatar.
En medio de la preparación para el torneo Conmebol, la 'tricolor' estuvo en Barranquilla desde el pasado 18 de marzo entrenando y tuvo varios encuentros de fogueo. De hecho, la propia FCF informó que se "han jugado dos partidos amistosos contra sus similares Brasil y Venezuela, dejando un saldo de una victoria, una derrota y dos empates".
Cabe recordar que la Selección Colombia está en el grupo A junto a Chile, Ecuador, Uruguay y la anfitriona Paraguay. Los dos primeros en la tabla de posiciones en la primera fase clasificarán a las semifinales directamente y también conseguirán automáticamente su paso al Mundial Sub-17 en Qatar. Serán 7 cupos disponibles para ir al certamen orbital, por lo que solamente tres selecciones se quedarán sin clasificar.
Colombia vs Ecuador
Fecha: domingo 5 de abril
Hora: 3:00 PM (hora colombiana)
Estadio: CARFEM (Ypané, Paraguay)
Transmisión: Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com.
Colombia vs Chile
Fecha: martes 7 de abril
Hora: 6:00 PM (hora colombiana)
Estadio: CARFEM (Ypané, Paraguay)
Transmisión: Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com.
Colombia vs Uruguay
Fecha: jueves 9 de abril
Hora: 3:00 PM (Hora Col)
Estadio: CARFEM (Ypané, Paraguay)
Transmisión: Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com.
Publicidad
Colombia vs Paraguay
Fecha: domingo 12 de abril
Hora: 6:00 PM (hora colombiana)
Lugar: Estadio CARFEM (Ypané, Paraguay)
Transmisión: Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com.
Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali
Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca
Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín
Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali
Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza
Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil
John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira
Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional
Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional
José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo
Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil
Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín
Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios
Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín
Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín
Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp
Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar
Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C
Carlos Alberto Rodríiguez Herazo – Junior F.C
Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)
Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif
Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C
Publicidad
Fredy Andrés Hurtado Abadía – Director Técnico