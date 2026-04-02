Partidos de la Selección Colombia Sub-17 que se verán EN VIVO por TV, hora y rivales

La Selección Colombia Sub-17 comenzará su camino en el Sudamericano de la categoría, que se disputará en Paraguay, país al que arribó este miércoles 1 de abril de la mano de su técnico Fredy Hurtado, en la búsqueda del título internacional, pero sobre todo de conseguir uno de los cupo al Mundial que se jugará en Qatar.

En medio de la preparación para el torneo Conmebol, la 'tricolor' estuvo en Barranquilla desde el pasado 18 de marzo entrenando y tuvo varios encuentros de fogueo. De hecho, la propia FCF informó que se "han jugado dos partidos amistosos contra sus similares Brasil y Venezuela, dejando un saldo de una victoria, una derrota y dos empates".

Cabe recordar que la Selección Colombia está en el grupo A junto a Chile, Ecuador, Uruguay y la anfitriona Paraguay. Los dos primeros en la tabla de posiciones en la primera fase clasificarán a las semifinales directamente y también conseguirán automáticamente su paso al Mundial Sub-17 en Qatar. Serán 7 cupos disponibles para ir al certamen orbital, por lo que solamente tres selecciones se quedarán sin clasificar.



Partidos de la Selección Colombia Sub-17 EN VIVO; calendario, horarios y cómo ver por TV

Colombia vs Ecuador

Fecha: domingo 5 de abril

Hora: 3:00 PM (hora colombiana)

Estadio: CARFEM (Ypané, Paraguay)

Transmisión: Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com.

Colombia vs Chile

Fecha: martes 7 de abril

Hora: 6:00 PM (hora colombiana)

Estadio: CARFEM (Ypané, Paraguay)

Transmisión: Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com.



Colombia vs Uruguay

Fecha: jueves 9 de abril

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Estadio: CARFEM (Ypané, Paraguay)

Transmisión: Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com.

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Colombia vs Paraguay

Fecha: domingo 12 de abril

Hora: 6:00 PM (hora colombiana)

Lugar: Estadio CARFEM (Ypané, Paraguay)

Transmisión: Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com.

Freddy Hurtado, técnico de la Selección Colombia Sub-17 FCF

Convocatoria de Selección Colombia Sub-17 para el Sudamericano 2026:

Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali

Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca

Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín

Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali

Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza

Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil

John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira

Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional

Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo

Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil

Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín

Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios

Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín

Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín

Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp

Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar

Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C

Carlos Alberto Rodríiguez Herazo – Junior F.C

Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)

Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif

Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C

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Fredy Andrés Hurtado Abadía – Director Técnico